Cônsul-Honorário recebe a Ordem do Rio Branco na FL

Joel Stewart foi condecorado com a Ordem de Rio Branco no grau de Oficial

O Cônsul-Honorário em Orlando e consultor jurídico do Consulado-Geral do Brasil em Miami, Joel Stewart, foi condecorado com a Ordem de Rio Branco no grau de Oficial. A condecoração foi entregue pelo Cônsul-Geral do Brasil em Miami (FL), Embaixador João Mendes Pereira, em cerimônia realizada no dia 1 de novembro, na sede do Consulado-Geral.

A Ordem de Rio Branco, assim intitulada em homenagem ao Patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, é concedida pelo Presidente da República, Grão-Mestre da Ordem, e tem o objetivo de, ao distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. A Ordem é dividida em dois Quadros: Ordinário e Suplementar. O primeiro, com vagas limitadas, reúne os diplomatas brasileiros da ativa. O segundo congrega os diplomatas aposentados e todas as demais pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que venham a ser agraciadas com a Ordem.

A condecoração é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Joel Stewart ao Brasil e à comunidade brasileira nos Estados Unidos, tanto na condição de consultor jurídico do Consulado em Miami, função que exerce há mais de 15 anos, quanto na condição de Cônsul-Honorário do Brasil em Orlando, função que passou a acumular em julho de 2017.