Consulado apoia Seminário para Situações de Emergência

No sábado (19), aconteceu o primeiro Seminário Preparatório para Situações de Emergência, promovido pela Volunteer Emergency Relief (V.E.R.) em parceria com a Global Assistance Foundation. O evento contou com a participação do Cônsul-Adjunto Eduardo Galvão, chefe do Setor de Assistência a Brasileiros e de Cooperação Comunitária, que apresentou o trabalho do Consulado-Geral do Brasil em Miami.

O objetivo do Seminário foi preparar a comunidade brasileira e os voluntários da V.E.R. para a temporada de furacões, que começa no dia 1º de junho e vai até 30 de novembro. A iniciativa é resultado das experiências que ambas as organizações vivenciaram antes, durante e depois dos furacões que atingiram a Flórida e Porto Rico no ano passado.

Acesse o guia com os Preparativos para a Temporada de Furacões preparado pelo Consulado-Geral: http:// miami.itamaraty.gov.br/pt-br/ preparativos_para_a_temporada_ de_furacoes.xml. Para mais informações a respeito da V.E.R., visite http://verelief.org/ . Para mais informações a respeito da Global Assistance, visite: http://us.global- foundation.com/.