Consulado Brasileiro informa sobre mudanças na legalização de documentos

Desde 14 de agosto do ano passado, não é mais feita a legalização consular de documentos estrangeiros. Nessa data entrou em vigor a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (“Convenção da Apostila”). Para que documentos norte-americanos e das Ilhas Bermudas tenham validade no Brasil, será preciso que eles sejam apostilados pelas autoridades apostiladoras dos estados de Nova York, Nova Jersey ou Pensilvânia ou das Ilhas Bermudas, conforme o caso.

O Consulado-Geral continuará a fazer o reconhecimento de assinaturas de cidadãos brasileiros ou de estrangeiros portadores de Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). O Consulado-Geral também continuará a autenticar fotocópias de documentos brasileiros.

Os documentos estrangeiros que tenham sido legalizados pelas embaixadas ou pelos consulados brasileiros em data anterior a 14 de agosto de 2016 continuarão a ser aceitos, no Brasil, até 14 de fevereiro de 2017, com base no artigo 20 da Resolução CNJ nº 228, de 22/06/2016. Após aquela data, os documentos só serão aceitos se tiverem sido apostilados pelas autoridades estrangeiras.

Exemplos de documentos que não serão mais legalizados no Consulado e que devem ser apostilados:

I) Documentos públicos de origem estrangeira emitidos por órgão local:

– certidões de atos de registro civil (nascimento, casamento e óbito);

– certidões de atos notariais (procuração pública, escritura pública, testamento);

– sentenças judiciais (de adoção, de divórcio, de regulamentação de guarda de menor, etc.);

– documentos de escolas e universidades.

II) Documentos de natureza particular previamente reconhecidos por notário e “county clerk”:

– procurações particulares;

– declarações particulares;

– formulários de autorização de viagem de menor, exceto no caso de brasileiros e estrangeiros portadores de RNE que venham pessoalmente ao Consulado, para fazer reconhecimento de assinatura;

– formulários de autorização para obtenção de passaporte de menor, exceto no caso de brasileiros e estrangeiros portadores de RNE que venham pessoalmente ao Consulado, para fazer reconhecimento de assinatura;

– formulários de atestado de vida.

. Autoridades apostiladoras:

Os links abaixo são de órgãos governamentais que fazem o apostilamento de documentos nos estados da nossa jurisdição consular:

Nova Jersey: http://www.nj.gov/treasury/revenue/apostilles.shtml

Nova York:http://www.dos.ny.gov/licensing/apostille.html

Pensilvânia: http://www.dos.pa.gov/OtherServices/Certifications_Apostilles/Pages/default.aspx

Ilhas Bermudas – http://elections.gov.bm/apostille-information/

. Apostilamento de documentos brasileiros:

O Consulado-Geral lembra que documentos brasileiros só serão aceitos nos Estados Unidos e nas Ilhas Bermudas se tiverem sido apostilados por autoridade apostiladora brasileira. O Consulado-Geral não faz o apostilamento de documentos brasileiros.

Os documentos brasileiros são apostilados no Brasil. Para saber como e onde apostilar seu documento, visite o site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia

. Dúvidas:

Em caso de dúvidas, pode-se fazer uma consulta por e-mail ao Consulado-Geral. O e-mail é [email protected]. Também pode ser consultado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo e-mail [email protected].