Consulado celebrará o Dia da Língua Portuguesa na ONU

O evento é aberto ao público e contará com o show do grupo Choro Livre

Aproveitando o Dia Nacional do Choro, a Missão Consular do Brasil em Nova York convida todos da comunidade para comemorar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, no sábado, 5 de maio, ao som de chorinho! Em show no Jardim Norte da sede a ONU em Nova York, Reco do Bandolim & Grupo Choro Livre apresentarão clássicos da MPB que exaltam a língua portuguesa. O grupo já excursionou por 6 continentes e participou de diversos festivais de música, tocando ao lado de grandes nomes da MPB. Fiel à raiz, mas sem medo de dogmas, o conjunto “sacode a poeira e dá a volta por cima”, fazendo uma leitura contemporânea dos clássicos do Choro e complementando o repertório com novos autores e composições próprias. A apresentação do grupo Choro Livre é gratuita e acontecerá no Jardim Norte da sede das Organizações das Nações Unidas (ONU), em Manhattan (NY).

O português é a 8ª língua mais falada do planeta, 3ª entre as línguas ocidentais, após o inglês e o castelhano. O português é uma das línguas oficiais da União Europeia desde 1986, quando da admissão de Portugal na instituição. Em razão dos acordos do Mercosul (Mercado Comum do Sul), do qual o Brasil faz parte, o português é ensinado como língua estrangeira nos demais países que dele participam. Em 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que reúne os países de língua oficial portuguesa com o propósito de aumentar a cooperação e o intercâmbio cultural entre os países membros e uniformizar e difundir o idioma.

O Brasil é o único país no continente americano a ter o português como língua oficial. Estamos linguisticamente isolados, e até mesmo nossos países vizinhos, em razão do processo colonizador, falam idiomas diferentes do nosso. A 1ª língua mais falada na América Latina é o espanhol.

. Aberto ao público:

Para participar, os interessados devem se inscrever antecipadamente até o sábado (28) através do link: goo.gl/vCTca2. Importante: Apenas aqueles que se inscreveram online poderão entrar no local, portando documento de identidade. O evento é aberto ao público em geral.