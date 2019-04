Consulado de atenderá somente por agendamento em Hartford (CT)

A mudança é resultado do afluxo de pessoas que tem excedido a capacidade de 80 pessoas na área interna de atendimento

Desde quarta-feira (24), o Consulado Geral do Brasil em Hartford (CT) atenderá a comunidade somente através de agendamento online. Somente é possível selecionar e agendar um serviço de cada vez na página do website do Consulado. Confirmado o agendamento, clicar em “começar de novo” para agendar outro serviço.

Entre os serviços a serem agendados estão: Autenticação de cópias, passaporte para maiores de 18 anos, passaporte para menores, procuração/revogação/escritura, atestado de vida com procuração INSS ou atestado de residência, autorização de viagem para menor, registro de casamento, registro de nascimento ou de óbito, reconhecimento de assinatura, matrícula consular, serviços militares: alistamento, dispensa e 2ª via, CPF: inscrição, regularização e alteração, serviços eleitorais: regularização e transferência, vistos para estrangeiros e FGTS: pedido para saque.

O acesso ao agendamento será através do link: https://booking.appointy.com/cghartford

Será possível escolher dois horários para entrada na área de atendimento do Consulado: 8:15 am (com o atendimento até às 10:30 am) e 10:30 am (com atendimento até 1:00 pm).

Serão atendidos os que apresentarem os documentos necessários, conforme listados no site do Consulado. Essa decisão resultou de aumento significativo e repentino do afluxo de pessoas, desde 11 de fevereiro último, que tem excedido a capacidade física de 80 pessoas na área interna de atendimento, em razão das leis municipais contra incêndio e das regras de segurança do prédio.