Consulado de Miami abre vagas para mesário voluntário

Na Flórida, a votação acontecerá nas cidades de Miami e em Orlando

O Consulado-Geral do Brasil em Miami convida a comunidade brasileira na Flórida a participar das Eleições Presidenciais de 2018. Inscreva-se como mesário voluntário e se envolva diretamente no processo democrático de escolha dos novos representantes do nosso país. Saiba mais em http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral_r_titulo_net_.xml. Na Flórida, a votação acontecerá em Miami e em Orlando.

É possível atuar em diferentes funções: presidente da Mesa Receptora de Votos e de Justificativas, 1º ou 2º mesário, 1º ou 2º secretário e suplente. Cabe ao mesário também organizar a seção eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e conduzir os trabalhos de votação.

Todo brasileiro com situação eleitoral regular pode ser inscrever para ser mesário, exceto candidatos e seus familiares (até o segundo grau); membros de partidos políticos; autoridades; agentes policiais; funcionários do Poder Executivo; funcionários do serviço eleitoral; e menores de 18 anos.

Atenção: O serviço prestado pelo mesário é voluntário e não gera remuneração.

As eleições acontecerão nas seguintes datas:

. 7 de outubro – domingo – 1º turno

. 28 de outubro – domingo 2º turno

Caso tenha dúvidas, escreva para o Setor eleitoral do Consulado-Geral do Brasil em Miami no e-mail [email protected].