Consulado de Miami alerta para a temporada de furacões

As autoridades consulares elaboraram um guia de preparativos para a temporada de furacões na região

O Centro Nacional de Furacões (“National Hurricane Center-NHC”), sediado em Miami, reviu a previsão inicial para a temporada de furacões de 2018. De acordo com o boletim atualizado publicado em agosto, a temporada, que começou oficialmente em 1º de junho, deverá desenvolver-se abaixo da média histórica. Até 30 de novembro deste ano, estima-se que entre 9 a 13 tempestades tropicais, sendo que 4 a 7 podem resultar em furacões.

As temperaturas bastante abaixo da média para o período das águas do Oceano Atlântico e do Mar do Caribe e a grande possibilidade de o “El Niño” desenvolver-se com força suficiente para suprimir o desenvolvimento de tempestades durante o final da temporada seriam os fatores climáticos determinantes para a previsão.

O NHC anunciou que os diversos investimentos em tecnologia realizados no último ano permitirão aos cientistas do centro realizar previsões mais precisas, incrementando a capacidade do instituto em prenunciar e monitorar a ocorrência de furacões de maneira sem precedentes.

Conforme recomendação das autoridades locais, planejar-se com antecedência e manter estoques de suprimentos vitais para o caso de emergências é fundamental.

O Consulado-Geral do Brasil em Miami elaborou um guia de preparativos para a temporada de furacões, que pode ser acessado através do link: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Guia%20para%20Temporada%20de%20Furac%C3%B5es%202018_final.pdf. Recomenda-se a leitura atenta dessas informações.