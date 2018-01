Consulado de Miami alerta para “vendas” de agendamentos

O Consulado Geral do Brasil em Miami é posto que mais emite documentos brasileiros no exterior

Têm sido observados casos de venda de horários de agendamento dos serviços consulares. Esses casos configuram crime de estelionato, já que o agendamento é o sistema de distribuição de serviços públicos e não está à venda.

Essa prática prejudica a comunidade brasileira, pois muitos dos horários de agendamento, disponibilizados gratuitamente, são tomados por pessoas e empresas que vendem ilegalmente as de vagas para a comunidade.

O Consulado-Geral está coletando dados sobre pessoas e empresas que compram e vendem horários de atendimento, com a finalidade de aplicar as medidas legais cabíveis, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Além disso, o atendimento consular será recusado a quem se apresentar com vaga comprada.

. Denuncias:

Não compre de terceiros vagas de atendimento consular. Caso seja oferecida a compra de vaga, denuncie pelo e-mail: [email protected].

Em vigor há quatro meses, o sistema de atendimento por agendamento do Consulado-Geral recebeu 95% de aprovação do público. De 1.535 comentários postados no site de agendamentos, 1.346 elogiaram o novo sistema, 123 se disseram satisfeitos e apenas 66 fizeram críticas negativas. Os principais elogios se referem ao atendimento rápido e eficiente. Os comentários podem ser acessados pelo link: https://cgmiami.appointy.com/default.aspx. A comunidade brasileira na Flórida é estimada em 300 mil habitantes, uma das maiores dos Estados Unidos, e o Consulado em Miami é posto que mais emite documentos brasileiros no exterior. A procura por serviços consulares em Miami é elevada e tem aumentado cada vez mais. No entanto, o Consulado-Geral vem implementando novas soluções para aumentar a oferta de serviços.

. Agende com mais facilidade:

O sistema de agendamento do Consulado Geral mostra as vagas para os próximos 30 dias. Por exemplo, se hoje é dia 10 de novembro, a próxima data disponível será 10 de dezembro. Ao virar a meia-noite, todos os horários para o próximo dia de agendamentos que será aberto tornam-se disponíveis (no caso do exemplo acima, 11 de dezembro). Portanto, quanto mais cedo tentar agendar, maiores serão as chances de conseguir um horário. Ou seja, pela manhã é mais fácil conseguir um horário do que à noite. Não adianta procurar por horários daqui 2 ou 3 meses, pois o sistema não mostrará datas disponíveis. Além disso, a agenda virtual é constantemente atualizada e os novos horários são disponibilizados de acordo com o fluxo de serviço e eventuais cancelamentos.

. Uso do correio dos EUA:

Quem não pode vir ao Consulado-Geral ou não conseguiu agendamento para a data desejada, pode requerer os seguintes serviços pelo correio dos EUA (US Postal Service): passaporte; passaporte para menores de idade; 2ª via de Registros de Nascimento; Casamento e Óbito; reconhecimento de Firmas para brasileiros e/ou estrangeiros portadores de RNE (desde que a firma já tenha sido registrada previamente no Consulado); cópia autenticada; atestado de residência (inclusive para menor); e CPF. No momento, o prazo para a entrega de passaportes é de 10 dias úteis. No entanto, para que tudo ocorra sem problemas é extremamente importante checar quais são os documentos a serem enviados e as taxas a serem pagas (Atenção: pagamento somente com money order do correio norte-americano). Para mais informações, acesse a página: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_pelo_correio.xml.

O Consulado-Geral preparou também um Guia com passo-a-passo para solicitar serviços pelo correio, que pode ser acessado pelo link: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio(1).pdf