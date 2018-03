Consulado de Miami reabre após tiro contra porta

Na noite de terça-feira (6), o vidro de uma das entradas do Consulado-Geral em Miami foi danificado por um projétil de arma de fogo

Na quinta-feira (8), o Consulado-Geral voltou a funcionar normalmente. Na noite de 6 de março, o vidro de uma das entradas do Consulado-Geral em Miami foi danificado por um projétil de arma de fogo. Naquele momento, o Posto já se encontrava fechado e não houve qualquer risco à segurança do público ou de seus funcionários.

As autoridades policiais de Miami e do Governo federal norte-americano estão investigando o ocorrido para detectar as causas do incidente e buscar identificar os culpados.

São infundadas as informações alarmistas circulando nas redes sociais sobre tiroteio e atentado terrorista.

Em razão das investigações policiais, o Consulado-Geral permaneceu fechado no dia 7 de março. Foi feito contato por e-mail com os cidadãos que tinham agendamento em 7 de março, oferecendo atendimento em horário especial nos próximos dias.

Em coordenação com a Polícia de Miami e com o Departamento de Estado, medidas imediatas de segurança foram adotadas, a partir de 8 de março, para assegurar a manutenção do atendimento tranquilo à comunidade.

Adicionalmente, o Consulado-Geral encontra-se em contato com o Ministério das Relações Exteriores no Brasil para a adoção de medidas definitivas de segurança.