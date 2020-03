Consulado de NY avisa cancelamento de Itinerantes

Foram adiados todos os consulados itinerantes programados para o primeiro semestre de 2020

As autoridades governamentais dos Estados de Nova York, New Jersey e Pensilvânia recomendam que a população evite aglomerações públicas, para prevenir a propagação e a exposição ao novo coronavírus (COVID-19). Com vistas a garantir o bem-estar da comunidade brasileira, foram adiados todos os consulados itinerantes programados para o primeiro semestre de 2020.

Acompanhe o calendário de itinerantes em nosso website e fique atento à divulgação das novas datas: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/consulados_itinerantes.xml

. O Consulado-Geral em Nova York funcionará normalmente?

Sim. O funcionamento e o horário de atendimento ao público na sede do Consulado-Geral em Nova York mantêm-se inalterados. Consulte o horário de atendimento na página: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/horario_de_atendimento.xml

. Não consigo me deslocar até nova york. posso solicitar serviços consulares pelo correio?

Sim. Alguns serviços podem ser prestados pelo correio, sem comparecimento presencial ao Consulado-Geral em Nova York. Confira os procedimentos em nosso site: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_por_correio.xml