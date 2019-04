Consulado de NY informa sobre serviço de “achados & perdidos”

Os documentos encontrados ficarão à disposição dos titulares ou proprietários por um período de sessenta (60) dias

Documentos ou objetos perdidos ou extraviados no exterior, pertencentes a brasileiros, que sejam entregues pelas autoridades locais ou por outros meios às repartições consulares, ficarão à disposição dos titulares ou proprietários por um período de sessenta (60) dias.

Caso não sejam reclamados dentro desse prazo, serão enviados à Divisão de Assistência Consular (DAC), em Brasília (DF). A DAC procederá, então, à sua restituição, por via postal, aos respectivos titulares ou proprietários no Brasil. No caso de documentos, caso não seja possível obter o endereço do titular para sua restituição, a DAC os encaminhará ao Setor de Achados e Perdidos da Agência Central dos Correios.

O Serviço de Achados e Perdidos dos Correios poderá ser acessado por meio do endereço: http://www2.correios.com.br/servicos/achados_perdidos/default.cfm.

Deverão ser informados o tipo de documento e o nome do titular, a fim de verificar se o mesmo consta da relação de achados e perdidos dos Correios. Caso conste, o interessado deverá dirigir-se à agência dos Correios onde estão os documentos. Os documentos encontrados são mantidos na agência por 60 dias contados a partir da data em que deram entrada. Após esse período são encaminhados aos órgãos emissores.

No momento da retirada, o titular deverá comprovar sua identidade e pagar a taxa correspondente. Os objetos que não puderem ser restituídos por via postal for falta de endereço do destinatário serão mantidos na DAC para devolução caso solicitado pelo proprietário. A DAC pode ser contatada por meio do endereço [email protected].