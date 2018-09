Consulado do Brasil indica locais de votação na Flórida

Os eleitores brasileiros residentes no estado votarão nas cidades de Miami e Orlando

Acesse o sitio do TSE (http://www.tse.jus.br) e clique em “LOCAL DE VOTAÇÃO”. Informe seu nome, data de nascimento e nome da mãe para verificar o local de votação (Miami ou Orlando), o número do seu título de eleitor e a seção eleitoral. Endereços dos locais de votação: Miami: Miami Dade College – Wolfson Campus – Prédio 3, 300 NE 2nd ave, Miami, FL, 33132. Em Orlando: I-Drive Nascar – AMP Group, 5228 Vanguard St., Orlando, FL, 32819.

. Seções agregadas:

Visando à racionalização dos trabalhos eleitorais o Cartório Eleitoral do Exterior aderiu ao sistema de agregação de seções. Com a agregação de seções uma urna receberá votos dos eleitores de duas ou mais seções, até o limite de 800 eleitores por urna. Clique aqui para verificar se sua seção eleitoral foi agregada.

. Documentos de identificação:

Não é necessário apresentar o Titulo de Eleitor no dia da votação. É conveniente saber o número da seção eleitoral para facilitar a localização da sala onde o eleitor votará. Na consulta do local de votação é informada a seção eleitoral. No dia da votação apresente um documento brasileiro de identificação com foto: passaporte; carteira de identidade, e-titulo com biometria (e-titulo com foto), carteira brasileira de motorista, carteiras profissionais – OAB, CRO, CREA, CRM CRA e etc.

. Calendário eleitoral:

. 7 de outubro (domingo) – Primeiro turno das eleições. A votação ocorrerá entre 8h00 e 17h00.

. De 7 de outubro a 6 de dezembro de 2018 – Período para o eleitor justificar a ausência do voto no primeiro turno.

. 28 de outubro (domingo) – Segundo turno das eleições. A votação ocorrerá entre 8h00 e 17h00.

. De 28 de outubro a 27 de dezembro de 2018 – Período para o eleitor justificar a ausência do voto no segundo turno.

. Voto em trânsito:

Não será permitido o voto em trânsito em urnas instaladas no exterior.

. Justificativa de ausência de voto:

O eleitor que por qualquer motivo não puder comparecer para votar na sua seção eleitoral deverá apresentar a justificativa eleitoral. O eleitor deverá apresentar uma justificativa para cada turno que deixar de votar.

Importante: O eleitor que não votar e não justificar a ausência do voto por três vezes consecutivas terá sua inscrição eleitoral cancelada e, consequentemente, seu CPF será suspenso.

. Justificativa do eleitor inscrito no exterior ou no distrito federal:

O eleitor inscrito no exterior (zona 001) ou no distrito federal deverá utilizar o sistema de justificativa online do Cartório Eleitoral do Exterior. O Consulado-Geral do Brasil em Miami não receberá justificativas no dia das eleições.

. Justificativa do eleitor inscrito no Brasil:

O eleitor inscrito no Brasil deverá verificar junto ao Cartório Eleitoral responsável pela sua zona eleitoral os procedimentos para fazer a justificativa de ausência de voto.