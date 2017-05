Consulado-Geral alerta os brasileiros que viajam aos EUA

As mudanças na política migratória americana após a posse do Presidente Trump motivaram as autoridades brasileiras a informar os seus cidadãos

Após a posse do Presidente Donald Trump, em 25 de janeiro, o Consulado Geral do Brasil em Miami, Flórida, postou em seu website recomendações migratórias para brasileiros viajando aos EUA. Conforme as dicas, antes de viajar:

. Certifique-se de sua situação migratória e de que possui visto adequado para as atividades que pretende exercer no país.

. Prepare-se para exercer nos EUA somente as atividades compatíveis com o visto norte-americano que possui. Por exemplo, quem possui visto de turista não pode trabalhar. Em caso de dúvidas, consulte o Consulado dos EUA onde obteve o visto.

. Ao chegar nos EUA:

. Prepare-se para a entrevista durante o controle migratório no aeroporto ou em outro ponto de entrada nos EUA. Fale somente a verdade. Tenha em mãos a documentação para comprovar as atividades que irá desempenhar.

. As autoridades migratórias possuem o poder de não permitir a entrada de um estrangeiro ou de iniciar processo de deportação caso desconfiem de suas reais intenções no país (inclusive em situação de uso inadequado do visto norte-americano). Em ambos os casos, o estrangeiro poderá ser proibido de entrar nos EUA por 5 a 10 anos.

. Inadmissão (ou “expedited removal”): Estrangeiros impedidos de entrar nos EUA durante a entrevista no aeroporto não têm direito a advogado e nem a fazer ligação telefônica. A proibição de entrada é uma medida administrativa, sem necessidade de processo judicial, e pode ocorrer mesmo que o estrangeiro possua visto válido. O estrangeiro terá que embarcar no próximo voo disponível de retorno para seu país de origem.

. Deportação: Caso o agente de imigração avalie que o estrangeiro tenha cometido um crime, poderá ser iniciado processo de deportação. O estrangeiro será transferido para presídio, terá direito a advogado e responderá a processo perante juiz. Em geral, o processo costuma durar entre 3 a 4 meses, mas os prazos variam.

. Atenção: Mentir para autoridades consulares durante o processo de obtenção de visto norte-americano ou utilizar documentação falsa é crime federal denominado fraude de visto (“visa fraud”). Estrangeiros nessa situação serão inadmitidos ou, mais provável, responderão a processo de deportação, além de cumprir pena no país.

. Após entrar nos EUA:

. Não permaneça nos EUA além do prazo permitido no visto. Trata-se de penalidade passível de detenção e deportação, seguida de proibição de entrada no país entre 5 a 10 anos.

. Não exerça atividade incompatível com seu tipo de visto.

Mais informações podem ser obtidas através do link: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/orientacoes_praticas_para_imigrantes_brasileiros_nos_eua.xml