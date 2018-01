Consulado informa sobre serviços eleitorais no exterior

As próximas eleições presidenciais brasileiras ocorrerão em 2018

Em 2018, serão realizadas as próximas eleições presidenciais no Brasil, portanto, é importante que os eleitores estejam com o título eleitoral em dia. O cidadão brasileiro que mora no exterior pode alistar-se em um consulado, para que possa votar para Presidente da República no exterior (para os demais cargos, apenas é possível votar no Brasil).

Se você ainda não possui título, pode fazer seu primeiro alistamento em um consulado.

Se você já possui título no Brasil, pode transferir seu domicílio eleitoral para o exterior e regularizar sua situação eleitoral. Ao alistar-se em uma repartição consular no exterior, você também estará quitando eventuais pendências que tenha com a Justiça Eleitoral no Brasil.

Os cidadãos brasileiros residentes nos estados de Nova York, Nova Jérsei e Pensilvânia, ou nas Ilhas Bermudas, poderão se alistar no Consulado-Geral do Brasil Nova York.

Importante: O atendimento virtual não garante a regularização da situação do eleitor perante a Justiça Eleitoral. O atendimento presencial é obrigatório para validação/finalização deste requerimento.

Para acerto dos débitos com a Justiça Eleitoral, o eleitor no exterior deverá preencher e assinar o formulário: “Pedido de Dispensa de Recolhimento de Multas Eleitorais” e anexá-lo ao seu requerimento do Titulo Net.