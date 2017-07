Consulado Itinerante atenderá em Newark na quarta-feira (26)

A missão itinerante acontecerá na sede do Mantena Global Care, no bairro do Ironbound

Com o objetivo de tornar os seus serviços ainda mais facilmente acessíveis, o Consulado Geral do Brasil em Nova York tem realizado atendimento em locais próximos à sede do Consulado onde está concentrada a comunidade brasileira. Entretanto, para que o atendimento seja efetuado, os solicitantes devem seguir algumas determinações:

1. Somente serão atendidos cidadãos que fizerem agendamento prévio por e-mail.

2. Agendamento. Inclua a seguinte informação no e-mail de agendamento:

. Nome

. Documento requerido

. Telefone

. Envie o pedido de agendamento para: [email protected]

Importante: apenas compareça ao Itinerante caso receba o e-mail de confirmação do agendamento.

3. Dados gerais:

. Data: 26 de julho de 2017 (quarta-feira);

. Horário de atendimento: Das 10hs às 14hs;

. Local: Mantena Global Care. End.: 294 Ferry Street, Newark, NJ, 07105, tel.: (973) 344-1644.

4. Serviços que serão prestados na ocasião:

. Autenticação de cópias de documentos;

. Atestados de Vida e de Residência;

. Cadastro de Pessoa Física – CPF;

. Autenticação de cópias de documentos brasileiros;

. Passaportes;

. Procurações;

. Reconhecimento de firmas;

. Registros (nascimento, casamento, óbito);

. Serviço militar (alistamento, pedido de 2ª via).

5. Entrega de documentos:

. Atestados, procurações, registros de nascimento e casamento, legalização de documentos, reconhecimento de assinatura e autenticação de cópias: serão processados e entregues no mesmo dia;

. Passaportes serão processados no Consulado-Geral em Nova York e enviados posteriormente pelo correio.

6. Documentos necessários:

Acesse os links abaixo para certificar-se previamente acerca da documentação necessária para o serviço desejado.

. Passaportes: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml

Importante: Além da documentação informada, todos os requerentes de passaportes deverão entregar também um envelope “USPS Express Flat Rate”, no valor de USD 23.75, selado, auto endereçado e com número de rastreamento (“tracking number”).