Consulado Itinerante atenderá em Newark na quinta-feira (20)

O Mantena Global Care alertou para a necessidade de agendamento prévio para a regularização ou solicitação de qualquer documento

Na quinta-feira (20), das 10:00 am às 2:00 pm, a sessão do Consulado Itinerante estará atendendo na sede da ONG Mantena Global Care, na 294 Ferry Street., no bairro do Ironbound, em Newark. Essa será a oportunidade dos imigrantes brasileiros que vivem em New Jersey atualizarem os documentos sem a necessidade de irem à Nova York, onde fica localizada a sede consular e cuja jurisdição abrange os estados de New Jersey, Pensilvânia e Connecticut. A administração do Mantena alertou para a necessidade de agendamento prévio para a regularização ou solicitação de qualquer documento, o que pode ser feito através do e-mail: [email protected]

Localizado próximo à divisa dos estados de New Jersey e Nova York, o município de Newark faz parte da região metropolitana da “Big Apple” e concentra grande número de imigrantes brasileiros. Desde que foram iniciadas em New Jersey, as missões itinerantes em Newark ocorreram em vários locais na comunidade. Os serviços atendem os brasileiros que residem em Newark, assim como nas cidades vizinhas de Elizabeth, Hillside, Harrison e Kearny, até Long Branch, no sul de New Jersey.

Com exceção do visto para americanos e carteiras de matrícula consular, que deverão ser solicitados somente na sede do Consulado em Manhattan (NY), todos os serviços serão oferecidos, entre eles certificados de vida para aposentados. O prazo de validade dos passaportes foi ampliado de 5 para 10 anos.

. Contato:

O Mantena Global Care fica localizado no 294 Ferry St., no bairro do Ironbound, Newark. Informações: (973) 344-1644 E (973) 344-1645 (Mantena) ou o website do Consulado Geral do Brasil em Nova York: www.brazilny.org.