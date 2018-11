Consulado Itinerante atenderá em Newark na quinta-feira (29)

A missão consular ocorrerá na sede da ONG Mantena Global Care, no bairro do Ironbound

O Consulado Geral do Brasil em Nova York realizará sua missão itinerante no bairro do Ironbound, em Newark, na quinta-feira, 29 de novembro O atendimento ao público começará a partir das 10 horas da manhã, sendo que a distribuição de senhas para os serviços disponíveis no dia acontecerá entre às 9:30 am às 12:00 pm. Não é necessário fazer agendamento. Serão prestados os seguintes serviços: Atestados de Vida e de Residência, Cadastro de Pessoa Física (CPF), autenticação de cópias de documentos brasileiros, emissão de passaportes, procurações, reconhecimento de firmas, Alistamento Militar, registros (nascimento, casamento e óbito) e Carteira de Matrícula Consular (CMC).

. Entrega dos documentos:

Os atestados, procurações, registros de nascimento e casamento, legalização de documentos, reconhecimento de firma e autenticação de cópias: serão processados e entregues no mesmo dia. Já passaportes e Carteira de Matrícula Consular: serão processados no Consulado-Geral em Nova York e enviados posteriormente pelo correio. Forma de pagamento: somente postal money order do USPS.

A sessão acontecerá na sede da ONG Mantena Global Care, na 294 Ferry St. Além disso, o Consulado emite gratuitamente a carteira de matrícula consular (CMC) nas missões itinerantes.

. O que é a CMC?

Trata-se de um documento feito pelo governo brasileiro e os dados fornecidos pelo cidadão ao consulado são sigilosos e nunca são compartilhados com autoridades dos Estados Unidos (ou de qualquer outro país); não é um documento norte-americano; não pode ser usada como carteira de motorista nos EUA; não pode ser usada como passaporte e não serve para regularizar a situação imigratória do cidadão.

A carteira de matrícula consular é aceita por algumas autoridades municipais e estaduais nos Estados Unidos e por alguns entes privados (como bancos), mas não por todos; por isso, sempre pergunte previamente se a carteira é aceita pelo órgão ou estabelecimento. Ela permite ao consulado conhecer melhor a comunidade brasileira e pode ser extremamente útil em casos emergenciais, pois facilita ao Consulado-Geral contatar os brasileiros e seus familiares no Brasil e/ou vice-versa. Esses dados também são importantes para que o Consulado conheça melhor a comunidade a que deve prestar assistência.

A matrícula (CMC) é gratuita. O Consulado em Nova York tem jurisdição sobre os estados de Nova York, New Jersey e Pensilvânia. Após efetuar matrícula, solicita-se manter sempre o endereço e telefone atualizados no Consulado-Geral. No momento da solicitação, você será informado do prazo de entrega da carteira pronta.

Importante: Todas as informações fornecidas pelo cidadão brasileiro para fins de matrícula são sigilosas e em hipótese alguma serão fornecidas a terceiros. Esses dados também são importantes para que o Consulado conheça melhor a comunidade a que deve prestar assistência. Com bases nos dados registrados no consulado, é possível, por exemplo, programar a realização de consulados itinerantes nos locais onde houver maior concentração de brasileiros.

. Documentos necessários:

Dois (2) documentos brasileiros (original e cópia), sendo: 1 (um) documento válido com foto (ex.: RG, passaporte, carteira de motorista); e 1 (um) documento, diferente do primeiro, que contenha filiação (ex.: certidão de nascimento ou de casamento, alistamento militar, RG ou carteira de motorista); formulário devidamente preenchido e assinado; 3 meses de comprovante de residência em Nova York, New Jersey ou Pensilvânia (por exemplo, um dos seguintes documentos: contas de luz, água, gás, telefone, internet, TV a cabo, carteira de motorista, imposto de renda). Atenção: conta bancária, assim como extratos bancários ou talões de cheque, não comprovam residência, uma vez que o titular da conta pode ter domicílio em outras jurisdições e 1 (uma) foto 2×2 polegadas.

A sede do Mantena Global Care fica localizada na 294 Ferry Street, no bairro do Ironbound, em Newark. Informações podem ser obtidas no local ou através do tel.: (973) 344-1644.