Consulado mexicano abre centro de ajuda legal aos imigrantes

O novo centro oferecerá ajuda legal aos imigrantes que residem na região sul de New Jersey, Pensilvânia e Delaware

Na sexta-feira (3), o Consulado do México na Filadélfia (PA) inaugurou um centro de ajuda legal para atender os imigrantes que residem na região sul de New Jersey, Pensilvânia e Delaware, segundo o portal Philly.com. O escritório funcionará no prédio Center City e oferecerá aos cidadãos mexicanos aconselhamento legal tendo como base assuntos migratórios e indicarão os casos mais complexos a advogados locais.

A Cônsul Geral Alicia Kerber Palma detalhou que os pedidos para aconselhamento legais, passaportes e certidões de nascimento dobraram depois que o Presidente Donald Trump tomou posse em janeiro. O setor consular realiza agora 400 atendimentos por dia.

Em um comunicado, Alicia informa que muitos mexicanos estão preocupados com o risco de deportação, enquanto outros possuem dúvidas sobre o que fazer com as crianças que podem ter dupla nacionalidade.

Aproximadamente, 200 mil imigrantes mexicanos vivem na Pensilvânia, Delaware e na região sul de New Jersey.

Na comunidade brasileira em New Jersey, o temor do risco de deportação também se faz muito presente. Na noite de quinta-feira (2), moradores, comerciantes, empresários e líderes religiosos lotaram o salão de eventos da ONG Mantena Global Care, no bairro do Ironbound, em Newark para ouvir o Capitão de Polícia Adolfo Perez Jr. O motivo da reunião pública foi esclarecer a onda de rumores que têm gerado pânico entre a população imigrante local. O encontro também contou com a presença da advogada de imigração Priscila Mori, para esclarecer possíveis dúvidas, e Solange Paizante, coordenadora geral da ONG.

Na tarde de quarta-feira (22), uma blitz de rotina na South Street, foi interpretada como uma batida migratória realizada por policiais e agentes do Departamento de Imigração (ICE). O boato espalhou-se rapidamente pelas ruas do bairro gerando medo na comunidade, especialmente entre os imigrantes indocumentados.