Consulado realiza “Jornada por Experiências Brasileiras 2018”

A edição 2018 da série “Brasil: Uma Jornada por Experiências Brasileiras” reúne eventos de arte, arquitetura, negócios, cinema, dança, educação, moda, gastronomia, história, literatura, música, esportes, fotografia, teatro e turismo, mostrando a relevância da influência brasileira na Flórida. A presença da comunidade será celebrada com ações que acontecem até dezembro.

A ideia é integrar diversas atividades para promover a cultura brasileira, a economia e a língua portuguesa, mostrando para os moradores da Flórida e para toda a comunidade internacional residente no estado um pouco do Brasil.

Com cerca de 400 mil pessoas, a comunidade brasileira é uma das mais ativas e relevantes da Flórida, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do estado. Miami e Orlando são os destinos internacionais favoritos dos brasileiros: por ano, mais de 1,5 milhão de brasileiros passa férias no estado. Além disso, a Flórida é o maior parceiro comercial do Brasil dentro dos Estados Unidos e o principal destino neste país de investimentos brasileiros.

O Consulado-Geral do Brasil em Miami está coordenando os eventos com o apoio de nomes importantes da comunidade brasileira local. Para mais informações, escreva para [email protected].

Veja a programação no site www.brazilianexperiences.com.