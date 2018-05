Consulado realizará recadastramento eleitoral em Newark

O Tribunal Superior Eleitoral está analisando a possibilidade de levar as eleições brasileiras para outras cidades no exterior

No domingo (6), o Consulado Geral do Brasil em Nova York estará realizando um mutirão eleitoral na sede do Mantena Global Care, no bairro do Ironbound, em Newark. A distribuição de senhas será entre às 10:00 am e 1:00 pm. O Tribunal Superior Eleitoral está analisando a possibilidade de levar as eleições brasileiras para outras cidades no exterior. Isso significa que o eleitor poderia votar em local mais perto de sua casa. Para tanto, é necessário que todos os eleitores recadastrem-se no Título Net, novo sistema de cadastramento de eleitores lançado neste ano.

. Documentos necessários:

Para fazer o recadastramento é necessário que o cidadão brasileiro apresente um comprovante de residência e documento oficial de identidade que conste a filiação (RG ou passaporte). No caso dos jovens, é necessário também apresentar o certificado de alistamento militar ou certidão de nascimento.

O Título Net possibilita que a Justiça Eleitoral elabore mapeamento da localidade de residência dos eleitores no exterior, o que permitirá uma definição mais precisa dos locais de votação e, consequente, redução dos níveis de abstenção nas eleições de 2018.

Todos os brasileiros residentes na jurisdição do Consulado-Geral em Nova York (Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Ilhas Bermuda), mesmo aqueles em situação eleitoral regular, devem fazer o recadastramento no novo sistema. Em razão da proximidade das eleições, o recadastramento somente estará disponível até o início de maio de 2018.

Informações detalhadas sobre o preenchimento do Título Net podem ser encontradas no link: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/titulo_de_eleitor.xml

A sede do Mantena Global Care fica localizada na 294 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark. Info.: (973) 344-1644.