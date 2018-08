Consulado “recomenda” que portadores de ordem de deportação voltem ao Brasil

A autoridade consular frisou que a recomendação se aplica somente a brasileiros, com ordem de deportação, e que voluntariamente decidam voltar ao Brasil

Na quarta-feira (8), o Consulado Geral do Brasil em Hartford (CT) postou em seu website uma “recomendação” aos brasileiros que possuem ordem de deportação e desejam retornar voluntariamente ao Brasil que o façam. Na íntegra, a postagem informa que:

“Observação: a recomendação abaixo se aplica somente a brasileiros, com ordem de deportação, e que VOLUNTARIAMENTE decidam voltar ao Brasil. Não se trata aqui de uma recomendação para voltar ao Brasil”.

“Recomenda-se aos cidadãos brasileiros com ordem de deportação nos EUA que decidam retornar voluntariamente ao Brasil, especialmente quando acompanhados de menores, que compareçam à Embaixada dos EUA ou ao Consulado norte-americano mais próximo de seu local de residência no Brasil, para comunicar o retorno voluntário e assim encerrar pendências perante a imigração norte-americana. Segundo informado fornecida pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE), tal procedimento possibilitaria eventuais pedidos de visto para os EUA no futuro”.

. Linha dura:

No final de julho, o Departamento de Justiça (DOJ) substituiu um juiz de imigração na Filadélfia (PA) que solicitou mais informações legais num caso de deportação. O magistrado foi substituído por outro colega que rapidamente ordenou que o réu fosse deportado dos EUA, conforme uma carta de protesto assinada por 15 juízes aposentados.

A retirada do Juiz Steven Morley do caso representa o ataque mais recente à independência judicial por parte do DOJ, liderado pelo Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions, escrevem os juízes. “Enquanto democracia, nós esperamos que os nossos juízes cheguem à decisões tendo como base naquilo que é justo”, destacaram, “mesmo que tais resultados não estejam alinhados com os resultados desejados por políticos”.

A carta de 30 de julho, postada no werbsite BuzzFeed News, condena aquilo o que os antigos magistrados consideram “interferência da independência judicial”.

“Medidas de segurança importantes são exigidas nos procedimentos de deportação”, porque as consequências podem significar vida ou morte, escreveram os juízes. Neste caso, o escritório de revisão de imigração buscou “garantir que os resultados agradassem seus superiores”.

A ação do DOJ chocou advogados de imigração e abalou autoridades públicas. Morley lidava com o caso do guatemalteco Reynaldo Castro Tum, que cruzou clandestinamente a fronteira dos EUA desacompanhado e quando tinha 17 anos. O jovem não compareceu à varias audiências judiciais e o advogado dele, Matthew Archambeault, alegou que o aviso enviado ao cliente dele foi para o endereço errado.