Consultório oferece alta tecnologia aos brasileiros em Newark (NJ)

A higiene bucal é a prática de manter a boca, dentes e gengivas limpos e saudáveis para, assim, prevenir e evitar problemas na boca tais como as cáries, a periodontite, a gengivite e ainda ajudar a combater a halitose (mau hálito). Uma boa higiene oral mantém o seu sorriso bonito e o seu hálito puro. Prevenir e evitar a formação da indesejada placa bacteriana, que é uma película pegajosa de açúcares e bactérias, que se forma sobre as superfícies duras dos dentes. A placa bacteriana pode levar a mais problemas de saúde bucal, como o tártaro, as cáries, a gengivite e periodontite ou doença periodontal.

Melhorar a sua qualidade de vida. Uma pessoa com os dentes estragados, ou sem dentes, não consegue mastigar bem os alimentos ou falar corretamente. Uma boa higiene bucal permite que você consiga desempenhar as funções alimentares na sua plenitude, bem como preservar a sua fala, uma vez que os seus dentes duram mais tempo. Evita assim situações embaraçosas como o mau hálito ou um sorriso desagradável.

Há mais de 2 décadas, o Dr. Saul Weiner cuida da saúde bucal de seus pacientes. Ele graduou-se na Temple University, Filadélfia, prestou residência e lecionou na Universidade de Medicina & Odontologia da Rutgers (UMDNJ). Além disso, ele atendeu brasileiros ao longo de uma década em um consultório dentário na Ferry Street, no coração do Ironbound, onde se concentra a comunidade de língua portuguesa em New Jersey.

Ao longo de sua carreira, o Dr. Weiner, citado na lista America’s Top Dentists 2016, já publicou aproximadamente 70 artigos em publicações especializadas e realizou palestras na Europa e Oriente Médio, incluindo Turquia e Israel. Além disso, ele participa de pesquisas de vanguarda relacionadas a implante dentário com especialistas na área tecnológica da Stevens Institute of Technology, em Hoboken (NJ).

Há aproximadamente 3 anos, ele fundou a clínica 50 Commerce Dental Center, ao lado da saída do Gateway Center, uma rede de galerias que conectam a Penn Station à Arena Prudential, no centro de Newark (NJ). O consultório atende em português, espanhol, inglês e é especializado em implantes, dentaduras, obturações, coroas, limpeza, raios-X digital, exames, pontes, tratamento de canal, periodontia, laser, cirurgia oral, tratamento para TMJ, Invisalign, branqueamento, restaurações cosméticas, Câmera de Imagem Intra-Oral, Medicina Oral, Sleep Apnea, LANAP Laser, aplicação de Botox, Xeomin e Juvederm, entre outros procedimentos dentários e estéticos.

Além disso, a clínica possui 3D Scan e outros aparelhos de última geração que permitem a realização de exames e tratamentos muito menos invasivos, resultando na recuperação mais rápida dos pacientes e auxiliando na profilaxia. Os profissionais do consultório são bilíngues e altamente especializados.

O 50 Commerce Dental Center fica localizado no 50 Commerce Street, no centro da cidade de Newark (NJ), próximo à Prudential Arena.