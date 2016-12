Continuam sumidos os 19 brasileiros que tentaram entrar nos EUA

O grupo teria tentado chegar clandestinamente ao litoral da Flórida através das Bahamas, em 6 de novembro, e, até o momento, seu paradeiro é desconhecido

Na terça-feira (27), Isabel Scafura, vice-cônsul da Embaixada do Brasil em Nassau, Bahamas, informou à equipe de reportagem do BV que “até o momento, não há registro e tampouco informação quanto à localização ou apreensão da embarcação com os referidos cidadãos brasileiros”.

A vice-cônsul acrescentou que a Embaixada em Nassau tem mantido contato permanente com as autoridades locais e norte-americanas, incluindo a Guarda Costeira (CG) e está prestando assistência às famílias dos brasileiros desaparecidos em 6 de novembro. A distância entre a Bahamas e o litoral da Flórida é de aproximadamente 50 milhas (80 Km).

As autoridades brasileiras especulam que o grupo possa estar detido ou desaparecido por outras razões. Os brasileiros teriam pagado aos “coiotes” (traficantes de seres humanos) milhares de dólares para efetuarem a perigosa travessia. Apesar da relativa pequena distância entre as ilhas e o continente, o mar na região costuma ser agitado e repleto de tubarões. Anteriormente, a rota mais utilizada era entre a Grande Bahamas e Palm Beach (FL), entretanto, atualmente inclui Bimini, próximo a Miami, ou outras ilhas nas Bahamas.

Até recentemente, tentar entrar clandestinamente nos EUA através das Bahamas não era uma opção comum entre os brasileiros, explicou o professor assistente Eduardo Siqueira, da Universidade de Massachusetts, em Boston, especializado na imigração brasileira aos EUA. Geralmente, os imigrantes brasileiros entram no país de avião com visto de turista e permanecem ou clandestinamente através da fronteira com o México. Esse caso, se for confirmado, revela que os brasileiros estão buscando alternativas, pois as rotas tradicionais se tornaram mais difíceis ou perigosas.

. Mais brasileiros tentam a travessia:

Recentemente, 14 brasileiros que também tentavam entrar clandestinamente nos EUA através das Bahamas foram detidos e encaminhados ao centro de detenções de Pompano Beach (FL). A rota utilizada foi a mesma do grupo de 19 brasileiros que continuam desaparecidos.

Com a economia debilitada pela pior recessão do último século, o índice de desemprego no Brasil atingiu 11.8%, afetando quase 12 milhões de pessoas.

“Eles chegam em busca daquilo que não podem encontrar no Brasil, eles vêm para melhorar de vida, em busca de emprego”, acrescentou Eduardo, com relação ao grande número de brasileiros com nível educacional alto que imigram.

O Ministério das Relações Exteriores calcula que a comunidade brasileira nos EUA atinja 1.4 milhão de pessoas, tendo como base dados consulares. O presidente eleito, Donald Trump, prometeu durante sua campanha eleitoral que deportaria todos os 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem no país e a construção de muro ao longo da fronteira com o México. Isso “cria uma atmosfera de preocupação e medo entre as comunidades imigrantes”, concluiu Eduardo.