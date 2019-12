Convenção Mundial Focus Brasil 2019 reúne brasileiros em Nevada

Durante o evento, foi feita a análise da temporada em 2019 com os novos integrantes e aprovado o calendário para 2020

A Convenção Mundial Focus Brasil, realizada com grande sucesso, de 11 a 14 de dezembro em Las Vegas (NV), coroou o ambiente de celebração e aprovou o calendário para a temporada 2020. No evento, realizado no The Beacon Center, o grupo organizador do Focus Brasil de todas as etapas de 2019, fez a análise da temporada e, com os novos integrantes, aprovou o calendário 2020.

O Focus Brasil encerrou a temporada de 2019 de forma extremamente positiva, impactando uma comunidade com mais de 250 mil integrantes comprovados: votantes, público presencial, audiência das transmissões ao vivo, premiados, patrocinadores, mídias e etc.

Em 2019, o Focus Brasil realizou a mais extensa temporada de seus 22 anos de história, com 8 eventos em 4 países. A agenda de 2020 representará o maior desafio já proposto pela organização, ampliando para 15 eventos, em 8 países. Serão 6 estreias: São Paulo (Brasil), Shangai (China), Toronto (Canadá), Lisboa (Portugal), Roma (Itália) e Los Angeles (USA). Por sua vez, estão confirmados os eventos já realizados em Tokyo e Oizumi (Japão), Fort Lauderdale, Orlando, Boston, New York e Phoenix (USA), Veneza e Milão (Itália) e Londres (Reino Unido).

As informações detalhadas sobre cada um dos 15 eventos serão progressivamente postadas no site oficial www.focusbrasil.org, que terá nova configuração e layout a partir de 1 de janeiro, com links específicos para cada etapa, melhor navegabilidade e integração com as redes sociais.

Confira a programação do Focus Brasil para 2020: São Paulo (BRASIL) – 17 & 18 de março; Tokyo & Oizumi (JAP) – 8 a 11 de abril; Shangai (CHI) – 18 & 19 de abril; Fort Lauderdale (EUA) – 6 a 9 de maio; Boston (EUA) – 3 a 6 de junho; Toronto (CAN) –03 a 05 de setembro; New York (EUA) – 10 a 12 de setembro; Orlando (EUA) – 24 a 27 de setembro; Phoenix (EUA) – 8 a 10 de outubro; Los Angeles (EUA) – 14 & 15 de outubro; Lisboa (POR) – 29 a 31 de outubro; Londres (UK) – 5 a 9 de novembro; Roma (ITA) – 13 & 14 de novembro * (A confirmar); Veneza (ITA) – 17 e 18 de novembro e Milão (ITÁLIA) – 19 a 21 de novembro.