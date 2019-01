Coprodução Brasil-EUA disputa festival internacional de filmes

O curta-metragem “Rise” é uma coprodução entre Brasil, Canadá e Estados Unidos

Um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, o Festival Internacional de Berlim anunciou os selecionados para sua 69ª edição. Ao todo, cinco produções brasileiras serão exibidas. O evento ocorre na capital alemã entre 7 e 17 de fevereiro.

O curta-metragem “Rise”, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, participa da disputa pelo Urso de Ouro. O filme é uma coprodução entre Brasil, Canadá e Estados Unidos. Já o longa Marighella, estreia na direção do ator Wagner Moura, será exibido na mostra principal, mas fora de competição.

O longa Greta, de Armando Praça, e o documentário “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”, de Marcelo Gomes, estão na Mostra Panorama. Espero tua (re)volta, de Eliza Campai, está na Mostra Geração 14 plus, focada em conflitos de crianças e adolescentes.

Além das mostras, o Brasil marca presença no Co-Prodution Market com o projeto Rule 34, e na Talent Project Market, com os projetos Três Irmãos e Livramento. Oficinas, palestras, workshops, seminários e conferências também integram o festival. O Berlinale Talents, programa de residência destinado ao aprimoramento de jovens talentos internacionais, contará com a participação de 14 realizadores brasileiros.

Entre os 250 realizadores selecionados, os brasileiros são: Alois Di Leo (Caminho dos Gigantes); Ana Alice de Morais (Esse Amor que nos Consome); Clarissa Guarilha (Tão Longe é Aqui); Barbara Colen (Aquarius); Ricardo Martensen (Cine São Paulo); Manuela Falcão (Tinta Bruta); Luiz Lepchack (Com Todo Amor que Disponho); Julia Alves (Los Territorios); Will Domingos (Sr. Raposo); Aline Belfort (Antônio Um Dois Três); Fernanda Pessoa (Histórias que Nosso Cinema Não Contava); Wilssa Esser (Temporada); Victor Guimarães (Crítico de Cinema) e Talita Arruda (Distribuidora).