Coronavírus: 2º detento do ICE testa positivo para a doença em NJ

O estrangeiro estava preso no Centro Correcional do Condado de Essex, em Newark (NJ)

Um homem de 52 anos que está sendo detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no Centro Correcional do Condado de Essex testou positivo para coronavírus, anunciou a penitenciária onde ele está detido. O indivíduo foi transportado para o Hospital Universitário de Newark (UMDNJ) por um problema de saúde não relacionado ao coronavírus (Covid-19), segundo as autoridades penitenciárias. Ele começou a sentir sintomas da doença enquanto estava no hospital. O hospital acabou por testá-lo e o resultado foi, informaram as autoridades hospitalares.

“Ele atualmente permanece sob tratamento no Hospital Universitário isolado”, afirma o comunicado. “Todos os procedimentos apropriados estão sendo seguidos para detidos e funcionários que possam ter estado em contato com o indivíduo”.

O detento é o 2º sob a custódia do ICE em New Jersey a testar positivo para coronavírus. O outro detido com resultado positivo estava detido na Penitenciária do Condado de Bergen. O ICE tem contratos com as penitenciárias dos condados de Bergen e Essex, assim como o Centro Correcional do Condado de Hudson, para deter imigrantes que aguardam processos migratórios.

Dezenas de grupos de defesa dos direitos dos imigrantes e advogados de imigração em todos os EUA estão pedindo à ICE que libere todos os detidos, à medida que o surto de coronavírus continua a aumentar no país.

Na quarta-feira (25), o ICE começou a libertar detidos no Centro Correcional do Condado de Essex e no centro de detenção de Elizabeth, de gerência privada, os quais as instalações os colocam em alto risco da doença. Não está claro quantos detentos foram ou serão libertados ou qual é o prazo para a libertação.