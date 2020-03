Coronavírus: Aeroportos, pontos de ônibus e PATH intensificam limpeza

Em aeroportos, estações do PATH e ônibus, a limpeza inclui esfregar com mais frequência as superfícies tocadas pelos passageiros

O Port Authority é a agência mais recente a juntar-se à limpeza das instalações de transporte público para reduzir a propagação do coronavírus. A estratégia é, caso os passageiros toquem, as autoridades planejam limpar com mais frequência, especialmente no Terminal de Ônibus Port Authority, Terminal de Ônibus da George Washington Bridge, o World Trade Center Hub e o sistema de trens PATH. Todas essas instalações ligam New Jersey à Nova York.

Na quarta-feira (4), as autoridades divulgaram o plano em resposta às perguntas feitas pela mídia local. O pronunciamento do Port Authority ocorreu muitos depois que o MTA de Nova York anunciou seus planos de “esfregar” vagões do metrô e ônibus, um dia depois que o NJ Transit divulgou seus planos de limpeza das instalações.

Em aeroportos, estações do PATH e 2 terminais de ônibus, a limpeza intensa inclui esfregar com mais frequência as superfícies mais tocadas como portas, balcões, corrimãos nas escadas, elevadores, botões, quiosques de informações, máquinas de venda de bilhetes de passagens, áreas de espera, estações de carregamento de celulares e bebedouros.

Além disso, a direção do Port Authority instruiu todos os operadores nos aeroportos a intensificar os protocolos de limpeza em todos os terminais de chegada à região metropolitana de Nova York. Os operadores dos aeroportos internacionais também foram instruídos a disponibilizar mais desinfetante para as mãos nas áreas próximas às instalações de inspeção federal.

“Como parte do nosso comprometimento com os passageiros em nossas instalações, a agência intensificará a limpeza devido ao coronavírus”, disse Rick Cotton, diretor executivo do Port Authority. “Nós estamos utilizando desinfetantes antivirais aprovados pelo EPA para manter os níveis mais altos de higiene”.

As autoridades de transportes consultaram-se com os Centros de Controle de Doenças (CDC) e Departamentos de Saúde de Nova York e New Jersey. Nos trens PATH, as equipes de limpeza desinfetarão as uperfícies que são tocadas com frequência, incluindo assentos, portas, corrimãos, roletas, portões de emergência, elevadores, quiosques de informações, máquinas de SmartLink e MetroCard, além de removerem rotineiramente manchas, sujeira e pó, informaram as autoridades.

Os órgãos de saúde alertaram os passageiros a lavar as mãos com frequência e cobrir a boca quando espirrar ou tossir.