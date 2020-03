Coronavírus: Coalizão visa ajudar famílias carentes e idosos afetados no Ironbound

A ação visa especificamente prestar auxílio aos residentes carentes no bairro do Ironbound, em Newark (NJ)

O vereador luso-americano, Augusto Amador, o Ironbound Business District (IBID), o Ironbound Community Corporation (ICC) e o empresário Tony Seabras, CEO do Seabra Foods, lançaram uma iniciativa de ajuda às famílias carentes e idosos afetados pela epidemia do coronavírus que assola os EUA. A ação visa especificamente prestar auxílio aos residentes no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), permitindo a obtenção de um cupom no valor de US$ 100.



. Onde pode fazer feita a aplicação?

No Little City Hall: 113 Monroe St., Newark NJ 07105

. Quando posso fazer a aplicação?

As inscrições serão iniciadas em 25 de Abril de 2020

. O que é necessário para se inscrever?

Os aplicantes devem apresentar um comprovante de residência no Bairro Leste de Newark: Carteira de motorista, ID Municipal de Newark, contas de PSEG, contas da Verizon, etc

. Como você pode usar o cupom?

Importante: O cupom será válido apenas nos Supermercados Seabra Foods. Não será possível comprar bebidas alcoólicas com este cupom

. Como você pode ajudar?

Os residentes no bairro do Ironbound podem ajudar efetuando doações através de cheque ou money order a pagar em nome de: THE EAST WARD COVID-19 COMMUNITY RELIEF FUND e enviar a doação para: Little City Hall, 113 Monroe Street, Newark, NJ 07105

. Informações:

Para mais informações: Little City Hall – 113 Monroe St. Newark NJ – phone: (973) 733-3665/ (973) 733-5309.