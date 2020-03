Coronavírus: Diretrizes do CDC prejudicará esportes

A NBA se tornou a primeira liga profissional do país a suspender sua temporada depois que Rudy Gobert, de Utah, testou positivo para o vírus

No domingo (15), as autoridades federais recomendaram que todos os eventos com 50 ou mais pessoas nas próximas 8 semanas sejam evitados. Após a pandemia de coronavírus, os proprietários e executivos da liga NBA estão se preparando para retornar a jogar em meados ou final de junho. Este representa o pior caso de uma temporada de jogos totalmente perdida, de acordo com a ESPN.

Na quarta-feira (11), a NBA se tornou a primeira liga profissional do país a suspender sua temporada depois que Rudy Gobert, de Utah, testou positivo para o vírus. O companheiro de equipe do Jazz, Donovan Mitchell, e Christian Wood de Detroit também testaram positivo.

“Eu me sinto um pouco melhor todos os dias”, disse Gobert em um vídeo publicado no domingo (15) nas redes sociais. “Gostaria de ter levado essa coisa mais a sério”.

A NBA, NHL e MLS suspenderam os jogos por 30 dias e a Major League Baseball seguiu o exemplo, cancelando o restante do treinamento na primavera e adiando o Dia da Abertura de 2 semanas para 9 de abril.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) emitiram recomendações na noite de domingo (15) sobre a possibilidade da suspensão dos esportes profissionais até o final de maio e, possivelmente, além.

“O CDC, de acordo com sua orientação para grandes eventos e reuniões em massa, recomenda que, durante as próximas 8 semanas, os organizadores cancelem ou adiem eventos presenciais que agrupem 50 pessoas ou mais nos Estados Unidos”, afirmou o CDC em um comunicado.

“Eventos de qualquer tamanho só devem ocorrer se puderem ser realizados com a adesão às diretrizes para proteger populações vulneráveis, higiene das mãos e distanciamento social”.

A temporada regular da NBA estava programada para terminar em 15 de abril, com as finais concluindo em 21 de junho. A NCAA cancelou o March Madness, previsto para ter começado na terça-feira (17); enquanto o tênis (Indian Wells e o Miami Open) e o golfe (campeonato de Masters e Jogadores) foram adiados ou cancelados.

Atualmente, a suspensão de 2 meses proposta pelo CDC se estenderia até a temporada da MLB. A NBA e a NHL são esportes de inverno realizados em ambientes fechados, como o boxe, portanto, não está claro exatamente como eles podem ser impactados de maneira diferente dos esportes ao ar livre, como beisebol, MLS, atletismo e golfe. Também suspensos estão os eventos fora de campo, como os da NBA, NHL e NFL.

A NBA pediu a suas equipes que compartilhassem a disponibilidade de suas arenas até o final de julho. Entretanto, a liga recomendou verificações de temperatura em todas as pessoas que entram em suas instalações, de acordo com a ESPN.