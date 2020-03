Coronavírus faz preço da gasolina cair em NJ

Na sexta-feira (13), o preço médio de um galão de gasolina foi de US$ 2,39, ou seja, uma queda de US$ 0.07 (US$ 2,46) por galão

Enquanto o coronavírus altera a rotina dos moradores em New Jersey, com o fechamento de escolas e o cancelamento de desfiles e eventos esportivos, há pelo menos um lado positivo: O preço da gasolina está caindo. A AAA Mid-Atlantic informou que o preço médio de um galão de gasolina no Estado Jardim, na sexta-feira (13), foi de US$ 2,39, uma queda de US$ 0.07 (US$ 2,46) por galão, ou seja, uma queda de US$ 0.16 (US$ 2,55) por galão quando comparado a 2019.

Tom Kloza, fundador do Serviço de Informação sobre Preços do Petróleo, que analisa notícias e preços de commodities de energia, disse que outros estados como o Texas o valor do combustível ficou abaixo de US$ 2 e New Jersey também pode ter uma queda significativa.

“Não me surpreenderia ver os preços caírem muito, muito mais baixo do que você imaginava desde 2016”, disse Kloza, referindo-se a quando o imposto de US$ 0.23 sobre o combustível foi implantado. “No entanto, acho que você verá preços nivelados entre US$ 1,75 e US$ 2”.

Kloza acrescentou que alguns dos fatores que contribuíram para os preços mais baixos, além dos cancelamentos e suspensões relacionados ao coronavírus, foi o aumento na produção de petróleo na Rússia e Arábia Saudita, resultando em uma guerra de preços que reduziu os preços do petróleo. Se os dois países pararem de produzir excesso de petróleo ou a disseminação do vírus se estabilizar no estado ou país, os preços subirão novamente, destacou ele.

Kloza disse que o preço do petróleo caiu substancialmente em 2020.

“No primeiro dia útil de 3 de janeiro deste ano, o preço do petróleo bruto, o preço de referência do Brent, ficou em torno de US$ 72”, disse Kloza. “Foi tão baixo quanto US$ 31 nesta semana”.

A queda dos preços do petróleo não foi ruim para os países compradores de petróleo.

“Medimos isso e, em um momento, é a maior margem bruta média para vender combustível”, disse Kloza. “O problema é que ela desaparecerá e haverá desgaste nas margens, atrito no comércio em geral e vendas de alimentos, assim por diante. Estamos observando a queda na demanda por causa da redução do deslocamento”.

Na quinta-feira (12), o Governador Phil Murphy recomendou limitar as reuniões a 250 pessoas e vários distritos escolares e instituições de ensino superior passaram a oferecer aulas on-line para combater a propagação da doença.