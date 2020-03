Coronavírus: Mantena Global Care cria programa “Amigos por Newark!”

A ação é formada por um grupo de amigos e empresários e tem a iniciativa de ajudar a comunidade, independente da nacionalidade

Com o objetivo de ajudar pessoas em necessidade afetada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), a ONG Mantena Global Care, com sede no bairro do Ironbound, criou o programa “Amigos por Newark!” A ação é formada por um grupo de amigos e empresários e tem a iniciativa de ajudar a comunidade, independente da nacionalidade.

Na terça-feira (24), durante entrevista à equipe de reportagem do BV, a mineira Solange Paizante, coordenadora geral do Mantena Global Care, relatou que uma parte considerável dos imigrantes afetados são os recém-chegados. Ela detalhou que muitos deles ainda moram de favor na casa de amigos e buscam por emprego. Solange acrescentou que pessoas que recebiam cestas de alimento através da ONG, devido à outras circunstâncias, também foram incluídas no “Amigos por Newark!”

A ideia do programa surgiu do também brasileiro, Ruy Almeida, proprietário de uma companhia de investimentos imobiliários. Ele se reuniu com a direção da ONG e, então, o programa foi criado e posto em prática, disse Paizante.

Ruy explicou que a ideia surgiu devido ao fato de os pais dele morarem no Brasil e serem idosos. Com o apoio de vários comerciantes locais, incluindo Alexandre Benoni, da The Way Agency, diversos outros comerciantes e empresários se juntaram no crescente grupo. Ele enfatizou a importância de mais pessoas juntarem-se à iniciativa.

“O amor é muito mais forte que a epidemia”, disse Almeida.

Além de doações, várias pessoas doaram mantimentos ou se ofereceram como voluntários na compra ou entregas das cestas básicas.

“Junte-se a nós! Para participar, basta clicar no link https://mantenaglobalcare.org e doar o que o seu coração mandar. Sua doação será deduzida do imposto de renda! É importante dizer que todo montante arrecadado será utilizado na distribuição de alimentos, como sopas e cestas básicas. Muita gente da nossa comunidade está em situação difícil, pois, chegaram (aos EUA) faz pouco tempo ou não tem documentos, portanto, não podem contar com a ajuda do governo”, diz a mensagem postada na página da ONG no Facebook.

“Deus abençoe a todos! Junte-se a nós! Juntos vamos abençoar muitas vidas!” Concluiu a postagem.

Todos que necessitarem da nossa ajuda, podem entrar em contato pelo tel.: (973) 344-1644, ou pelo facebook: [email protected]