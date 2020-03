Coronavírus: Nova York suspenderá pagamentos de “mortgage” por 3 meses

A decisão teve base na crise financeira provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19)

O Governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o Estado suspenderá o pagamento das prestações da casa própria (Mortgage, em inglês) durante o período de 3 meses. A decisão teve base na crise financeira provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19).

“Se você não estiver trabalhando, trabalhando por meio período, nós teremos os bancos e instituições financeiras suspendendo o pagamento de mortgages por 90 dias”, disse Cuomo durante uma coletiva de imprensa, na quinta-feira (19). “Isso representará um benefício econômico real, além de aliviar o stress para muitas famílias”.

O Governador acrescentou que também suspenderá as tarifas bancárias para saques em caixas eletrônicos e cartões de crédito.

Na quarta-feira (18), Cuomo estabeleceu um limite mandatório no número de pessoas que trabalham no governo estadual; determinando que somente 50% do pessoal estivesse presente. Já na quinta-feira (19) ele expandiu e determinou que somente 25% dos funcionários estivessem nos escritórios. A ordem não inclui serviços essenciais como alimentos, farmácias e entregas.

Nos Estados Unidos, Nova York é um dos estados mais afetados pelo vírus, registrando mais de 2 mil casos positivos. Cuomo disse que as autoridades estão ampliando o número de camas disponíveis em hospitais e o estoque de equipamentos essenciais.

“Nós temos entre 5 mil a 6 mil máquinas de respiração artificial que podemos contar. Nós precisamos de aproximadamente 30 mil máquinas”, disse o Governador.

Cuomo enfatizou que não emitirá uma ordem obrigatória de quarentena em New York City. “Eu não estou fazendo isso”, disse ele.