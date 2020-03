Coronavírus: Quem será beneficiado com ajuda do governo?

O benefício será uma “tábua de salvação” às famílias que perderam o emprego ou não podem trabalhar devido ao coronavírus

Na manhã de quarta-feira (25), o Congresso chegou a um acordo referente ao pacote massivo de US$ 2 trilhões, projetado para ajudar famílias e empresas a superar a pandemia de coronavírus. O benefício será uma “tábua de salvação” às famílias que perderam o emprego ou não podem trabalhar devido ao coronavírus. Entretanto, quem receberá um cheque? Você vai se qualificar? Algumas das respostas não são claras, pois os legisladores continuam trabalhando nos detalhes do pacote econômico. Até o momento, os detalhes conhecidos são:

. Vou me qualificar para o estímulo?

Se você ganhar muito dinheiro, não se qualificará. Os indivíduos são elegíveis se tiverem renda bruta inferior a US$ 75 mil por ano. O pagamento é reduzido para solteiros que ganham até US$ 99 mil. Se você ganhar mais de US$ 99 mil, não receberá nenhum benefício.

Para casais que declaram juntos o imposto de renda, eles deverão receber o inferior a US$ 150 mil anuais. Se você ganhar até US$ 198 mil, receberá um pagamento parcial. Os casais que ganham mais de US$ 198 mil, não recebem pagamento algum.

. Quanto de estímulo receberei?

De acordo com a versão atual do projeto de lei: Os indivíduos receberiam o valor mínimo de US$ 1.200, mas não menos que US $ 600. Aqueles que declaram o imposto de renda como casados recebem o valor mínimo de US$ 2.400 ou a restituição líquida, mas não menos de US$ 1.200. Os pais receberíam US$ 500 adicionais por cada “criança qualificada”.



. Meus filhos também receberíam o estímulo?

Aparentemente, se você declarar seu filho como dependente, receberá US$ 500 adicionais por filho. Parece que você também receberia US$ 500 por um estudante universitário que declarar como dependente, mesmo que o aluno declare seu próprio imposto de renda.

. E se eu não estiver qualificado para o estímulo? E se eu for deixado de fora?

Especialistas acreditam que haverá mais pacotes de estímulo no futuro e esses podem abordar pessoas que ficaram de fora deste. Entretanto, se você perdeu o emprego e qualifica para receber benefícios de desemprego, este pacote oferece vantagens maiores, pois espera-se adicionar US$ 600 por semana ao período de desemprego de trabalhadores individuais nos próximos 4 meses.

. Quando receberei meu estímulo?

O momento exato dos pagamentos e a forma com que serão efetuados ainda não estão claros. “Assim que o Congresso aprovar, publicaremos em três semanas”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, na semana passada. Entretanto, em uma entrevista na manhã de quarta-feira (25), o Senador Chuck Schumer disse: “Acho que o Presidente disse que a divulgaria até 6 de abril”.