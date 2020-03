Coronavírus: Seaside Heights proíbe passeios na praia em NJ

A Prefeitura trancou todos os portões de acesso às praias oceânicas e na baía que banham o balneário

Na segunda-feira (23), o prefeito de Seaside Heights (NJ), Anthony E. Vaz, no Condado de Ocean, instruiu o administrador municipal a trancar todos os portões de acesso às praias oceânicas e na baía que banham o balneário.

“Fechar as praias tem o objetivo de desestimular as pessoas a violar as ordens executivas do Governador e seus alertas para todos nós ficarmos em casa”, disse Vaz através de um comunicado postado no website do município. “Se você é de fora da cidade, caminhe e se exercite em seus próprios bairros. Se você tem uma casa de verão em Seaside Heights, fique na sua casa principal, onde quer que seja”.

O fechamento das praias não foi motivado por nenhum incidente específico, detalhou o administrador municipal, Christopher J. Vaz.

“Estamos sendo proativos”, disse ele. “Sabemos pela experiência da Flórida com suas praias que as pessoas não deixam de fazer coisas estúpidas. Prevemos que a temperatura esteja esquentando e essa é a época do ano em que as pessoas começarão a vir para Seaside Heights nos dias agradáveis. Também costumamos ter as festas de formatura do ensino médio em abril, então, o Prefeito e o Conselho Municipal decidiram que precisamos tomar medidas agora para desincentivar as pessoas de virem aqui, apesar da ordem de permanência em casa, dada pelo Governador”.

No sábado (21), o Governador Phil Murphy emitiu um toque de recolher, dizendo aos moradores para ficar em casa, exceto para se exercitar ao ar livre, viajar para obter alimentos ou remédios, procurar atendimento médico, visitar familiares e amigos próximos ou ir trabalhar.

Além disso, Murphy alertou as pessoas que possuem casas de veraneio no litoral de New Jersey para ficarem em sua residência principal.

“A infra-estrutura local, especialmente a de assistência médica e, principalmente, fora de temporada, não está preparada para o afluxo de residentes em período parcial”, afirmou Murphy.

O calçadão em Seaside Heights não foi fechado, detalhou o administrador. Estabelecimentos não essenciais e de diversão no calçadão estão fechadas, mas os restaurantes permanecem abertos.

O coordenador de gerenciamento de emergências da Seaside Heights, Erik Hershey, na declaração do Prefeito sobre o fechamento das praias, disse que os residentes fixos de Seaside Heights que desejam pegar comida devem fazê-lo “o mais rápido possível e voltar para casa”.

“Como a maioria das comunidades, estamos aqui para atendê-lo, mas nossos recursos são limitados”, disse Hershey. “Nossos policiais, bombeiros, pessoal do EMS e funcionários públicos não estão imunes ao coronavírus. Portanto, é necessário que tomemos medidas apropriadas para minimizar o contato com o público, para que nosso pessoal da linha de frente não seja prejudicado”.

Aparentemente, Seaside Heights é a primeira das 44 praias do estado a fechar em meio à pandemia de coronavírus.