Corpo achado em apartamento pode ser de brasileiro

Aproximadamente, às 9 horas da noite de sábado (29), viaturas de polícia cercaram um prédio localizado na 104 Fellsway West, em Medford (MA). Agentes entraram na unidade 32 e pouco mais de 1 hora depois foi retirado do local, numa maca, o corpo coberto de um indivíduo, que diversos vizinhos especulam ser brasileiro. As informações são do jornal Brazilian Times.

Apesar de as autoridades locais ainda não terem divulgado mais detalhes sobre o caso, circulam rumores nas redes sociais que a morte do indivíduo pode ter sido o resultado de suicídio. Na região, moram muitos imigrantes brasileiros. Nos últimos anos, vem tornando-se cada vez mais comuns na comunidade incidentes nos quais a depressão é um dos fatores principais.

. O inimigo invisível:

A distância dos familiares, a impossibilidade de visita-los, dar um abraço apertado, rever amigos e lugares vividos na infância, stress, problemas mentais, financeiros ou no trabalho, são alguns dos fatores que contribuem para a crescente incidência dos casos de depressão na comunidade brasileira no exterior. Até há pouco tempo considerada “frescura”, a depressão vem fazendo cada vez mais vítimas entre os imigrantes. Nos últimos anos, vários brasileiros tiraram a própria vida ou foram encontrados mortos, em circunstâncias ainda investigadas, em diversos países e, conforme o depoimento das pessoas que conviveram com eles, a tristeza profunda foi uma das características percebidas.

. Grupos de ajuda:

Em New Jersey, a organização João José “John” Santos Charitable Foundation oferece á comunidade de língua portuguesa reuniões de apoio às famílias afetadas pelo suicídio e depressão. “Se você ou um seu ente querido sofre de stress, desordem bipolar, depressão ou outra forma de problema mental ou emocional, você não está sozinho. Nós compreendemos a sua situação difícil”, comentou Augusta Santos, presidente da organização, cujo marido, João José Santos, foi vítima de suicídio.

Mais informações sobre as atividades oferecidas pela João José “John” Santos Charitable Foundation, em New Jersey, podem ser obtidas através do tel.: (908) 707-1699 ou da página no Facebook: https://www.facebook.com/The-Joao-Jose-John-Santos-Charitable-Organization-212163492135749/. O Mantena Global Care, com sede em Newark, possui uma equipe de psicólogas brasileiras especializadas no atendimento à comunidade de língua portuguesa. Info.: (973) 344-1644.