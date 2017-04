Corpo de brasileiro desaparecido é achado em reservatório

Christopher de Freitas estava sumido desde a noite de segunda-feira (24), após uma discussão onde morava, em Randolph (MA)

Na quinta-feira (27), o Departamento de Polícia de Randolph, Massachusetts, confirmou que foi encontrado o corpo do adolescente Christopher de Freitas, de 16 anos, natural de Jaru (RO), no Great Pond Resevoir. Ele foi visto a última vez às 8 horas da noite, na segunda-feira (24), e suas roupas e aparelho celular foram achados próximos às margens do reservatório de água na terça-feira (25). O adolescente havia saído de casa na noite de segunda-feira, depois de uma discussão familiar.

“Não é o tipo de pessoa que você queira perder. Ele era simplesmente uma pessoa excelente”, disse Erilson Teixeira, amigo de Freitas, ao canal de TV WHDH.

Equipes de busca vasculharam as imediações do reservatório, especialmente a Pond Street, utilizando profissionais no ar, água e terra. O local onde os objetos pessoais de Freitas foram encontrados serviram de referência para as buscas.

“Onde os objetos foram encontrados, as roupas e o telefone celular, estavam na parte rasa da água”, disse o chefe de polícia interino, John Hamelburg. “Onde esses itens foram encontrados, eles não foram simplesmente jogados. Ele teve que caminhar até a água ou alguém teve que caminhar até à agua para colocar esses objetos lá”.

Colegas no Randolph High School disseram que Freitas imigrou recentemente do Brasil e jogava futebol no time da escola.

O chefe de polícia detalhou que o corpo do brasileiro estava a aproximadamente 91 metros da margem. O caso está sob investigação pelo Departamento de Polícia de Randolph e a Promotoria Pública Distrital de Norfolk.

Foto2: Equipes de busca vasculharam as imediações do reservatório, especialmente a Pond Street (detalhe)