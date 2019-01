Corpo de imigrante brasileira será velado em Massachusetts

Ana Paula Rodrigues dos Santos estava internada no Brigham & Womens Hospital e faleceu no sábado (26)

No sábado (26), Ana Paula Rodrigues dos Santos, de 37 anos, natural de Inhumas (GO), faleceu no Brigham & Women’s Hospital, em Boston (MA). Ela residia em Milford (MA), casada há 5 anos com Hélio Lobo Cabral Filho e lecionou no Ensino Fundamental antes de imigrar aos EUA. A família não mencionou a causa da morte.

Durante o tempo em que esteve internada, Erika Weller, moradora em Nashua (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/paulinha?member=&utm_source=twilio&utm_medium=sms&utm_campaign=contacts-v2-invite-to-donate; cujo objetivo era angariar US$ 12 mil. Até a tarde de terça-feira (29), foram arrecadados US$ 14.283.

“Em nome do esposo e família de Ana Paula Rodrigues, nossos sinceros agradecimentos a quem de alguma forma ajudou nesta campanha. Deus abençoe a todos! O serviço de funeral será realizado no dia 2 de fevereiro das 4 pm as 9 pm, no endereço: 378 Lincoln Street, na cidade de Marlborough (MA). Esse será o único horário de visitas. Sábado, 2 de fevereiro, das 4 pm às 9 pm”, diz a postagem no Facebook.

Segundo o obituário no site da Fitzgerald & Collins Funeral Home, Ana Paula do casal Sílvio Rodrigues dos Santos e Iraci Alves (da Silva) dos Santos. Ela gostava de música, viajar, fazer compras e passar o tempo com parentes e amigos. Ela deixa o irmão Leôncio Caetano Rodrigues Neto e a irmã gêmea Ana Cláudia Rodrigues dos Santos Parreira.

