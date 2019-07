Correios alertam para o perigo no uso de caixas de coletas 

Ladrões utilizam uma garrafa vazia coberta de material adesivo para “pescar” correspondências nas caixas de coletas

O Serviço Postal dos EUA (USPS) no Condado de Hudson e outros 5 condados em New Jersey estão sendo alvos de ladrões criativos que “pescam” as correspondências postas nas caixas de coleta nas ruas, informou um inspetor postal. Greg Kliemisch detalhou que um número considerável de caixas em Jersey City foi violado, mas ele evitou quantas e onde, citando a investigação em andamento.

Um pequeno comerciante em Jersey City, que não quis ser identificado, disse ao The Jersey Journal que a correspondência que ele pós numa caixa de coletas localizada na West Side Avenue e Broadway foi roubada recentemente. Ele detalhou que uma autoridade o revelou que entre 20 a 30 caixas já foram violadas.

As autoridades detalharam que os criminosos usam nos roubos uma garrafa vazia de Gatorade, com fitas adesivas em volta dela, que poderá ser baixada no interior das caixas com o auxílio de um barbante. Kliemisch acrescentou que essa é somente uma das formas que os ladrões ganham acesso às correspondências.

Caixas de coletas de correspondências nos condados de Bergen, Union, Pssaic, Middlesex e Essex também já foram violadas, disse Kliemisch. Os ladrões buscam dinheiro ou cheques que possam sacar, ou seja, qualquer coisas que eles podem utilizar para roubar a identidade das pessoas, conforme um supervisor postal.

Kliemisch não detalhou se ocorreram prisões em Jersey City ou em outras partes no condado, mas disse que o Serviço de Inspeção Postal dos EUA realizou detenções tanto em jurisdições nos estados e em níveis estadual e federal.

O USPS está implantando métodos de combate aos furtos, como a instalação de caixas de coleta novas com entradas mais estreitas para as correspondências. As autoridades não detalharam quantas ou que porcentagem das caixas antigas no Condado de Hudson foram substituídas pelas caixas novas. Além disso, adesivos foram postos nas caixas antigas, as quais possuem entradas mais largas, alertando as pessoas a evitar depositar as correspondências após o último horário de recolhimento porque elas podem ser roubadas durante a noite.

Aqui seguem algumas dicas divulgadas pelo serviço postal:

. Recolha as cartas das caixas de correio todos os dias o mais breve possível depois de terem sido entregues. Não permitir o acúmulo de correspondências, mesmo nas caixas com cadeado.

. Caso você esteja viajando, portanto, não tendo acesso à correspondência diária, considere a suspensão da entrega da correspondência no escritório local do UPS ou online.

. Caso você tenha preocupação com relação à segurança em sua vizinhança, transfira a entrega da correspondência em outra vizinhança, num local seguro no ambiente de trabalho ou agência dos correios.

. Qualquer atividade suspeita poderá ser denunciada aos inspetores do USPS: (877) 876-2455.

. Monitore e verifique com frequência os extratos bancários ou de cartão de crédito.