Corretora oferece oportunidade única de investimento e moradia no Brasil

Ituiutaba é um polo regional, atendendo, com serviços variados, a região do Pontal do Triângulo Mineiro. Referência pode ser feita aos municípios de Capinópolis, Santa Vitória, Gurinhatã, Canápolis e Cachoeira Dourada de Minas, Ipiaçu, pela proximidade.

Em destaque, a Feira e Exposição Agropecuária anual, conhecida como EXPOPEC, que tem abrangência nacional e que acontece no mês de aniversário da cidade, setembro. A cidade possui alguns grandes supermercados: um Supermercado da rede Bretas, o Supra Supermercado, a rede Pontual Supermercados, o Supermercado Ferreira e um do ramo atacadista e varejo Mart Minas. A cidade possui um shopping de pequeno porte, o Pátio Cidade Ituiutaba, que conta com 30 lojas e 2 salas de cinema sendo uma em 3D. O município possui também diversas galerias e conjuntos de lojas (tais como malls).

Ituiutaba tem no agronegócio (agricultura da soja e milho e pecuária de corte e leite) e na prestação de serviços (comércio variado, advocacia, assessoria e consultoria de informática e etc.) seus principais elementos e fonte de divisas. Em relação ao setor secundário, destacam-se: Nestlé, Syngenta Seeds, BP Biocombustíveis, Frigorífico JBS, Canto de Minas, Laticínios Baduy, entre outras.

O setor educacional, conta com escolas de ensino fundamental (1º a 9º ano), ensino médio (10º a 12º ano) e quatro universidades: Faculdade do Triângulo Mineiro (FTM), com 3 cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda; UNOPAR com vários cursos de ensino semi-presencial-conectado (EAD); Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), que funcionava na cidade como instituição privada associada à UEMG, porém com a Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT) como mantenedora. A partir de junho de 2014, foi encampada e passou a ser Universidade Estadual de Minas Gerais – Unidade Ituiutaba. Atualmente, a UEMG – Ituiutaba conta com 13 cursos superiores. A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cujo campus da cidade de Ituiutaba recebe o nome de Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP). A FACIP/UFU possui 11 cursos de graduação.

Ituiutaba se destaca no cenário regional como uma das cidades que mais conseguiram investimentos na habitação nos últimos anos, sobretudo no programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Foram 5.800 casas e apartamentos construídos ou em construção pelo mesmo programa. Além disso, outras milhares de casas em conjuntos habitacionais privados foram lançadas, loteamentos, assim como edifícios de 4 a 10 andares e outros projetos de apartamentos, residenciais e condomínios.

