Corte Suprema rejeita a inclusão de avós em restrição de viagens

Os juízes determinaram que o conceito de “parente próximo” também inclui os avós

Na quarta-feira (19), a Corte Suprema aceitou temporariamente restrições contra os refugiados que tentarem entrar nos EUA, mas permitiu que os avós e outros parentes de americanos o façam; enquanto segue em frente a batalha legal da administração Trump. Os juízes, numa ordem curta e sem assinaturas, deixaram vigorar parte da determinação de um magistrado federal no Havaí que limitou os esforços do Presidente Donald Trump em limitar a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 6 países de maioria muçulmana.

A ordem executiva provocou confusão em aeroportos da nação, protestos globais e ações judiciais, desde que o Presidente a anunciou uma semana após ter tomado posse. Entretanto, os juízes suspenderam uma segunda parte da decisão da Corte de instância inferior, mantendo-se firme contra a permissão de que 24 mil refugiados de todas as partes do mundo imigrem aos EUA. Por outro lado, os magistrados Clarence Thomas, Samuel A. Alito e Neil M. Gorsuch disseram que teriam bloqueado integralmente a determinação do outro juiz enquanto o caso é avaliado, incluindo a parte que permite que os avós e outros parentes de americanos, naturais do Iran, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iêmen, entrem nos EUA.

Em junho, a Corte Suprema concordou em avaliar se a restrição era legal e agendou audiências para outubro. Enquanto isso, os juízes reinstauraram temporariamente a proibição, portanto, somente pessoas com “alegações legítimas e relacionamento de boa fé com uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos”. A Corte não especificou quem qualifica para “parente próximo”, embora cite que cônjuges e sogras “obviamente” se encaixem nessa categoria.

A administração Trump interpretou que a decisão da Corte Suprema exclui a maioria dos refugiados e permitindo a entrada de somente pais, filhos, cônjuges, sogros, genros e noras, noivos e irmãos. “O senso comum, por exemplo, dita que membros próximos da família por definição incluam os avós”, determinou o Juiz Watson. “De fato, os avós são a epítome de membros próximos da família e a decisão governamental os exclui. Isso simplesmente não pode ocorrer”.

No dia seguinte, o Promotor Público Geral Jeff Sessions criticou a determinação judicial considerando-a nociva à segurança nacional, geradora de confusão e violadora do respeito pela separação de poderes. “A Corte Distrital substituiu inapropriadamente a segurança nacional por suas políticas preferidas em época de grande ameaça, desafiando as prerrogativas legais do Poder Executivo e a determinação da Corte Suprema”, escreveu Sessions em um comunicado.