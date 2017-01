Corte Suprema vota contra exigência de IDs nas votações

O painel de 9 contra 6 vetou a exigência da apresentação de documento de identificação nas eleições no Texas

Na segunda-feira (23), a Corte Suprema manteve a decisão de um tribunal de instância inferior contra a lei no Texas que exige a apresentação de documento de identificação nas eleições. O juiz chefe John Roberts alertou que o caso poderá voltar a ser votado, uma vez que um novo magistrado seja escolhido e o painel totalize 9 juízes. A administração Trump tem o prazo de 30 dias para defender a lei.

Em julho do ano passado, um tribunal de instância inferior considerou a lei discriminatória, favorecendo os ativistas defensores dos direitos civis antes das eleições presidenciais em novembro de 2016. A votação de 9 contra e 6 a favor pela Corte de Apelações do 5º Distrito foi a terceira decisão consecutiva contra a lei do Texas, a qual os oponentes alegam prejudicaria 600 mil eleitores que não possuem documentos de identificação.

O tribunal alegou que, embora a legislação não tenha o objetivo de discriminar, ela teria impacto similar nos eleitores que fazem parte das minorias sociais. A Corte enviou o caso de volta à Corte Distrital para avaliar mudanças que permitiriam a vigência da lei, mas sem discriminação.

Alguns juízes alegaram que tal lei era razoável em propósito e efeito. “Exigir que um eleitor prove sua identidade no local de votação é uma exigência razoável apoiada amplamente pelos texanos de todas as raças e o público de ambos os partidos políticos”, disseram eles. A maioria que votou contra “assopram as chamas de xingamentos raciais irresponsáveis”.

A lei entrou em vigor em, 2011, bloqueada por um juiz federal em 2012 e retornou a vigorar em 2013, quando a Corte Suprema vetou uma parte vital do Ato dos Direitos de Votação, o qual exigia que o Texas e outros estados tivessem que obter aprovação federal para efetuarem mudanças no processo de votação. Os opositores têm vencido todos os casos nos tribunais desde então, mas a lei continua em vigor.

“Eu estou extremamente satisfeito que os juízes reconheceram que esse caso não merece revisão desta vez”, disse Gerry Herbert, do Campaign Legal Center, que acionou judicialmente a lei. “Agora, o Texas, que possui participação eleitoral baixa, deve trabalhar para garantir que todos os eleitores qualificados no estado possam votar”.

Entretanto, Kristen Clarke, presidente da Lawyer’s Committee for Civil Rights Under Law, disse que grupos de ativistas estão se preparando para continuar a batalha judicial mesmo sem a ajuda da administração Trump. “Os eleitores e os futuros eleitores têm esperado tempo demais na resolução desse caso tão importante”.