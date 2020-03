Cory Booker apoia ex-rival Joe Biden para presidente dos EUA

O senador democrata de New Jersey divulgou a decisão através de postagem no Twitter

Na segunda-feira (9), o Senador Cory Booker anunciou que apoia Joe Biden para a presidência dos EUA, tornando-se o ex-rival mais recente a demonstrar apoio ao ex-vice-presidente. A decisão foi anunciada através do Twitter.

“A resposta ao ódio e polarização é reacender o nosso espírito de propósito comum. @JoeBiden não somente vencerá, ele mostrará que existe muito mais que nos une do que nos divide. Ele restaurará a honra na sala ovale abordará os nossos desafios mais urgentes. É por isso que eu tenho orgulho de apoiar o Joe”, postou Booker na rede social.

O apoio de Booker foi decidido um dia antes de 6 estados, especialmente Michigan, realizarem votações primárias.

“Já é hora de vencermos o Donald Trump”, disse ele ao canal de TV CBS, no programa “This Morning”. “Tornou-se muito claro para mim que Joe Biden é a pessoa certa para fazer isso. Já chegou a hora de nos unirmos enquanto partido e começarmos a trabalhar para vencer Trump e, francamente, salvar a nossa nação, humanidade, focalizar em causas e desafios em comum”.

O apoio de Booker seguiu o de vários candidatos que não conseguiram a nomeação presidencial democrata, incluindo Kamala Harris, Amy Klobuchar e Pete Buttigieg. Atualmente, os senadores que apoiam Biden são: Cory Booker, Kamala Harris, Amy Klobuchar, John Kerry e Heidi Heitkamp. Já os deputados são: Samford Bishop, Jim Clyburn, Val Dnings, Brenda Lawrence, Stephanie Murphy, Greg Stanton e Bennie Thompson.

Biden, que liderava as eleições iniciais e ficou para trás quando o rival Bernie Sanders venceu New Hampshire e Nevada e chegou perto em Iowa, destacou-se depois de vencer a Carolina do Sul e a Super Tuesday, tornando-o líder na nomeação.

A pesquisa de opinião mais recente da Real Clear Politics revelou que Biden Lidera Sanders em 15%. Biden teve o apoio de eleitores negros depois de ter servido como vice-presidente do primeiro presidente afro-americano no país, Barack Obama. Isso, em parte, impediu que Booker alavancasse durante sua campanha presidencial; que terminou em janeiro, antes das eleições primárias e debates.

Durante suas campanhas eleitorais, Booker e Biden confrontaram-se, quando o senador democrata exigiu “uma desculpa imediata pela dor”, depois que Biden citou 2 senadores segregacionistas como exemplo de legisladores com quem havia trabalhado quando atuou no Senado. Booker também criticou Biden por ajudar a passar a proposta de combate ao crime de 1994, culpada por disparar o crescimento da população carcerária, especialmente entre negros e latinos.

Biden contra atacou, citando problemas com o Departamento de Polícia de Newark quando Booker serviu como prefeito da maior cidade de New Jersey e a 3ª mais antiga dos EUA. Na ocasião, denúncias de abuso levaram ao Departamento de Justiça dos EUA a iniciar uma investigação federal. Entretanto, Booker disse ao canal CBS que Biden tomou consciência de temas como justiça criminal e raça. Ele reconheceu a importância do voto afro-americano no sucesso do ex-vice-presidente.

“Eu sei, de fato, conversando com ele, que alguns dos meus temas mais importantes, como reforma da justiça criminal, justiça racial, justiça econômica, será um líder mais forte nisso e pode de verdade unir o país”, disse Booker.