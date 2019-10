Cory Booker quer reduzir a violência armada nas cidades

Em New Jersey, homens negros entre 18 e 24 anos têm 90 vezes mais chances de serem mortos a tiros do que homens brancos da mesma idade, de acordo com o Senador

Na quarta-feira (16), o Senador Federal Cory Booker divulgou um projeto de lei que visa a liberação de subsídios federais para reduzir a violência armada nas cidades dos EUA. Booker, que mora em um bairro no centro da cidade de Newark (NJ), disse que os fundos serão direcionados às comunidades para definir programas visando prevenir a violência armada, uma vez que provem ter sucesso.

“Muitas vezes, quando falamos sobre violência armada, a discussão se concentra em chacinas, mas no meu bairro em Newark e nos centros urbanos do país as pessoas estão enfrentando isso diariamente”, disse Booker.

“A epidemia de violência cotidiana por armas de fogo que assola nossas comunidades urbanas tem sido negligenciada por muito tempo, mesmo que muitos bairros tenham índices de ferimentos por armas de fogo semelhantes às zonas de guerra”, acrescentou.

As verbas apoiariam programas como o aconselhamento e outros serviços para as vítimas de armas de fogo, as quais apresentam maior probabilidade de retaliar com a própria violência, e oferecer serviços sociais e apoio a indivíduos em comunidades consideradas em risco de recorrer à violência.

Em New Jersey, homens negros entre 18 e 24 anos têm 90 vezes mais chances de serem mortos a tiros do que homens brancos da mesma idade, de acordo com Booker. Eles representam mais de 70% dos mortos por armas de fogo, embora representem menos de 8% da população no estado.

A violência armada custa aos contribuintes estaduais mais de US$ 1,8 bilhão a cada ano, incluindo US$ 149,9 milhões em assistência médica e custos de justiça criminal. Apenas uma redução de 10% nos homicídios por armas economizaria US$ 12,1 milhões ao estado, detalhou o Senador.

“É do interesse da nossa economia enfrentar a questão da violência armada de frente e acabar com a carnificina que assola tantas cidades”, afirmou Booker.

O projeto foi apresentado na Câmara pelo deputado Steven Horsford (D-Nev.).

Booker tornou a segurança de armas uma questão importante durante sua campanha para a nomeação presidencial democrata em 2020, incluindo a proposta de licenciamento para os proprietários de armas.