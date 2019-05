Cresce índice de indocumentados com educação universitária

O número de imigrantes indocumentados recém-chegados aos EUA e com diploma universitário quase dobrou entre 2007 e 2016

Nas últimas décadas, não mudou muita coisa em Washington-DC com relação à solução da imigração clandestina ou a incapacidade dos legisladores de fazer algo a respeito. Entretanto, o perfil dos imigrantes mudou drasticamente.

Analisando os níveis de educação, o índice de imigrantes indocumentados recém-chegados e com diploma universitário quase dobrou entre 2007 e 2016, de acordo com o estudo do Pew Research Center. Essas pessoas estão nos EUA há cinco anos ou menos em comparação com seus colegas que vivem no país há mais tempo. Além disso, o índice de indocumentados recém-chegados sem diploma universitário diminuiu de 44% em 2007 para 31% em 2016. O Pew usou dados do governo para seus cálculos.

Essas mudanças refletem a oscilação frequente da imigração clandestina nos EUA, pois o número de recém-chegados caiu. Em 2007, aqueles que vivem nos EUA há 5 anos ou menos totalizaram 32% de todos os indocumentados, segundo a Pew. Em 2016, eles representavam 20% e, enquanto no passado a maioria dos indocumentados cruzou a fronteira clandestinamente, atualmente grande parte está entrando nos EUA com vistos legais e permanecendo no país.

A maior mudança é a queda do número de mexicanos que cruzam clandestinamente a fronteira. Anteriormente, eles representavam a maioria esmagadora dos indocumentados que vive nos EUA. Com a queda desse número, a parcela de imigrantes asiáticos, que tendem a ser melhores educados, cresceu. Em geral, melhorias na educação em todo o mundo, incluindo o México, significam que os imigrantes de todos os países estão chegando aos EUA com mais escolaridade, informou o Pew.

Esse novo fluxo de indocumentados também é mais propensa a falar o idioma inglês. De fato, apesar da queda de recém-chegados, o número de falantes de inglês cresceu para 3,4 milhões em 2016, em contraste com 2,8 milhões em 2007, revelou o Pew. Entretanto, os indocumentados ainda são muito menos instruídos que as pessoas nascidas nos EUA. Por exemplo, apenas 8% dos adultos americanos não têm diploma do ensino médio, em contraste com 44% de todos os imigrantes indocumentados. Entretanto, mudanças na imigração indocumentada sugerem que a diferença continuará diminuindo nos próximos anos.