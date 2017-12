Criança tratada nos EUA perde a luta contra câncer no Brasil

João Monjardim foi diagnosticado com um tumor cerebral em meados de 2016

Na madrugada de terça-feira (26), João Monjardim, de 4 anos, natural do Espírito Santo, perdeu a longa e brava luta contra um câncer no cérebro. Ao longo da saga vivida pelo menino, foram realizadas diversas campanhas beneficentes com o objetivo de patrocinar o tratamento nos EUA. O falecimento de João foi comunicado pelos próprios pais, Renato e Janaína Monjardim, numa página do Facebook, através da qual divulgavam o estado de saúde do filho.

A doença, uma forma rara e agressiva de câncer, foi diagnosticada em meados de 2016, após João mudar de comportamento e reclamar de dores de cabeça. Na ocasião, a criança foi levada a São Paulo, onde foi submetida a cirurgia, entretanto, o tumor retornou. Na luta para salvar o filho, Renato e Janaína consultaram um médico norte-americano, tendo como base o diagnóstico brasileiro.

Com o objetivo de angariar dinheiro para o tratamento de João nos Estados Unidos, amigos e parentes criaram no Facebook a página “Save 2 Years Old João From Brain Cancer”, cujo objetivo era angariar R$ 1 milhão (US$ 302 mil) e contou com o apoio de artistas e desportistas famosos.

João chegou a receber tratamento nos EUA, retornando com os pais para Vitória (ES) em outubro desse ano. Entretanto, Janaína e Renato postaram no Facebook que a doença havia retornado e apresentava metástase. Em decorrência disso, a família decidiu retornar para casa em Vitória, obedecendo ao desejo da criança.

. Comunicado do falecimento:

Na madrugada de terça-feira (26), Janaína e Renato comunicaram através de uma postagem nas redes sociais o falecimento do filho:

“Queridos amigos, é com muita tristeza que lhes digo que às 3:00 hs (o) nosso filho João deixou nosso mundo para buscar paz e tranquilidade na eternidade!! Aos amigos, nosso muito obrigado pelas inúmeras demonstrações de carinho com nossa família!! Em vocês sempre encontramos consolo e esperança!!! Obrigado, queridos amigos. Renato e Janaína”, foi postado no Facebook.

“É com muita tristeza no coração e lágrimas que copiosamente escorrem de meus olhos que informo que nosso querido e tão amado João partiu para os braços do Nosso Senhor…. O Senhor nos Deu, o Senhor nos tirou, louvado seja o nome do nosso Senhor”, acrescentou.

. Funeral e sepultamento:

Na tarde de terça-feira (26), foi realizado o culto fúnebre na Igreja Maranata, no bairro Enseada do Suá, em Vitória (ES), seguido do sepultamento no Cemitério de Santo Antônio, também na capital capixaba.