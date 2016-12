Criminalidade em Newark é a mais baixa dos últimos 50 anos

Os tiroteios não fatais caíram 20% em 2016 e os roubos em 22%, no mesmo período

Na terça-feira (27), as autoridades de Newark realizaram uma conferência de imprensa para anunciar o que é considerado uma queda significativa na criminalidade na maior cidade de New Jersey nas últimas 5 décadas. Até quarta-feira (21), os casos de homicídios no município caíram 11% com relação a 2015, informaram as autoridades municipais através de um comunicado. Os tiroteios não fatais caíram 20% em 2016 e os roubos em 22%, no mesmo período.

“Nós não estamos aqui hoje para clamar vitória, mas sim progresso”, disse Ras Baraka, prefeito de Newark, durante a conferência de imprensa no prédio do Departamento de Polícia de Newark, na Washington St. Segundo as estatísticas apresentadas pelo departamento, o número total de homicídios, tiroteios, roubos e outros crimes violentos cometidos na cidade até o momento nesse ano é o mais baixo, quando comparado com a estação ou qualquer outra desde 1967.

“Nós conseguimos baixar os números até o Natal”, disse Baraka, ao mesmo tempo que reconheceu que a cidade teve “um ano duro” com vários homicídios que receberam destaque.

A cidade também teve queda no número de arrombamentos de residências e lojas, roubos e arrombamentos de carros, assim como 10% na redução de crimes violentos, detalharam as autoridades.

“Estou bastante satisfeito em divulgar que os nossos índices em 2016 revelam que as nossas estratégias na redução de crimes são eficazes”, disse o diretor do Departamento de Segurança Pública, Anthony Ambrose.

“Eu atribuo esse resultado vitorioso às nossas parcerias com a Polícia Estadual de New Jersey, o escritório do xerife do Condado de Essex, a Promotoria Pública do Condado de Essex e o apoio dos moradores preocupados na comunidade que de forma consistente trabalham conosco para tornar Newark mais segura”, acrescentou.

O pronunciamento ocorreu depois da implantação de uma série de iniciativas e estratégias que visam a redução da criminalidade na cidade, que ocorreu depois da reestruturação organizacional em janeiro. O Departamento de Polícia também contratou mais policiais, lotou mais agentes nas ruas, estabeleceu parcerias com grupos de moradores e clero para promover o policiamento comunitário e realocar a unidade de assuntos internos no esforço de criar uma atmosfera mais receptiva para os moradores denunciarem conduta policial inadequada. As mudanças foram instauradas, pois Newark está sob a observação de um monitor federal; como resultado de um relatório compilado pelo Departamento de Justiça em 2014, o qual revelou problemas rampantes no órgão.

Apesar das estatísticas promissoras, as autoridades reconhecem que mais trabalho precisa ser feito. A cidade de Newark teve mais de 90 homicídios em 2016.

Demonstrando otimismo, o Prefeito Ras Baraka disse que a tendência verificada em 2016 é apenas o início. “Com o aumento em nossa força policial, o uso de novas tecnologias e o crescimento no envolvimento e cooperação de nossas comunidades com a polícia, nós todos estamos inclinados a ver quedas futuras na criminalidade no próximo ano”, comentou.