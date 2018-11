Criminoso deportado 2 vezes pega 3.7 anos de prisão

Daniel Antônio Peralta foi condenado previamente por venda ilegal de substância controlada e reentrou clandestinamente 2 vezes nos EUA

Em 31 de outubro, um cidadão dominicano que havia sido deportado 2 vezes dos EUA foi condenado a 3 anos e 7 meses de prisão. A sentença de Daniel Antônio Peralta, de 49 anos, é resultado da acusação de ele ter reentrado clandestinamente nos EUA em 2017, após ser preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE).

“Peralta não somente foi removido desse país duas vezes e retornou ilegalmente em violação da lei, mas esta é a segunda entrada clandestina dele”, disse William Joyce, diretor do Departamento de Operações de Remoção & Cumprimento das Leis (ERO) em Nova York. “É por causa de criminosos condenados como Peralta, que retornou ilegalmente a esse país para cometer mais crimes, que os agentes do ICE precisam manter-se firmes na dedicação em prender e remover criminosos estrangeiros das nossas comunidades”.

Daniel já havia sido deportado 2 vezes pelo ICE, em agosto de 2003 e julho de 2013. A deportação dele em 2013, seguido da condenação dele em 2011 em Nova York por reentrar clandestinamente resultou na sentença de 3 anos e 7 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Além disso, Peralta tem uma condenação em 2003, no estado de Nova York, por venda substância controlada em 3º grau, a qual ele foi condenado entre 1 a 3 anos de prisão. Novamente, ele reentrou nos EUA clandestinamente através de data e lugar ignorados.

Em 6 de julho de 2017, Daniel foi preso em Glen Cove (NY). No dia seguinte, agentes do ERO lotados no escritório em Central Islip (NY) prenderam o réu. Em 11 de julho de 2017, uma ordem de prisão federal foi obtida tendo como base a acusação de que Peralta violou o artigo 8USC1326(b)(2) ao reentrar clandestinamente nos EUA depois da deportação. Em 14 de maio de 2018, Ele assumiu a culpa por ter entrado clandestinamente nos EUA depois de cumprir pena por crime grave.