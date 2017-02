Crise: Macy’s planeja fechar mais 34 filiais

A companhia informou que foi forçada a se reestruturar devido à queda no volume de vendas e a concorrência online

O gigante no mercado de lojas de departamentos, Macy’s, planeja fechar 100 filiais na tentativa de lidar com a queda nas vendas, informou a companhia através de um comunicado na terça-feira (21). A empresa informou que mais 34 lojas serão fechadas ao longo dos próximos anos, entretanto, não detalhou quais seriam.

Em New Jersey, as filiais em Moorestown, Voorhees Town Center e Preakness Shopping Center em Wayne estão agendadas para encerrar as atividades na primavera, anunciou a companhia no início desse ano. Os fechamentos provocarão o corte de 250 vagas de trabalho no estado e fazem parte do plano de encerramento de atividade de aproximadamente 66 filiais em todos os EUA.

A companhia detalhou que foi forçada a se reestruturar devido à queda no volume de vendas, parte em decorrência da competição de empresas de varejo online, como a Amazon, que avançam no mercado. Em 2016, as vendas caíram 5% para US$ 26 bilhões em contraste com quase US$ 27 bilhões em 2015, declarou a companhia em seu balanço quadrimestral.

A Macy’s anunciou que avaliaria novos conceitos que visam atrair novamente os compradores às lojas físicas. A companhia informou que planeja a abertura de 30 novos locais de venda de ponta de estoque no interior de filiais atuais, mas ainda não detalhou quais seriam.

“Nós estaremos investindo no futuro em 2017; observando os desafios contínuos no mercado de venda a varejo e mudança nos hábitos dos compradores. Nós sabemos que devemos desenvolver uma estratégia e agir rápido”, disse Terry Lundgren, CEO da companhia.