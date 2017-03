Crise na imigração afeta colheita de mirtilo

Agricultores enfrentam dificuldade para montar equipes de trabalhadores imigrantes antes da chegada da colheita, em junho

O agricultor Bill Mortellite, a 3ª geração em sua família a plantar mirtilo (blueberries), em Hammonton, considerada a “Capital da Blueberry no Mundo”, geralmente precisa de 125 trabalhadores na colheita de sua fazenda de 240 acres. Esse ano, ele pensa que terá sorte se encontrar 10 colhedores, pois muitas pessoas estão temerosas demais com a política do Presidente Donald Trump na imigração para trabalharem nos campos em New Jersey.

As restrições da administração Trump na imigração “fará com que saiamos do mercado”, disse Mortellite, dono da fazenda Blueberry Bill Farms, brincando que “eu espero que o Trump venha aqui para colher, porque eu o contrataria”.

New Jersey é o 5º maior produtor de blueberry nos EUA, uma indústria que movimentou US$ 79.5 milhões em 2014. A tarefa é relativamente árdua, pois os produtores preferem que as frutas sejam colhidas à mão, pois as máquinas tendem também a colher as verdes junto com as de cor azul e doces, gerando desperdício e prejudicando as vendas e os lucros. Ainda assim, para garantir os negócios, Mortellite informou que comprou uma máquina colhedora de segunda mão, caso não consiga mão-de-obra suficiente.

“Nós temos três fatores negativos contra nós”, disse ele. “O clima não está bom. O mercado não está bom e a política governamental não está boa”.

Em outras partes dos EUA, grande parte das colheitas é feita por boias-frias mexicanos, com os americanos demonstrando pouquíssimo interesse nesse tipo de trabalho. O período de colheita da fruta em New Jersey, que começa em junho, dura cerca de 4 semanas. Os agricultores estão tentando agora formar turmas de trabalhadores imigrantes antes da chegada da temporada.

Trump fez do aumento da segurança na fronteira dos EUA com o México a base inicial de sua administração, incluindo a construção de um muro isolando o país vizinho. Além disso, ele prometeu deportar todos os imigrantes indocumentados, primeiramente aqueles que cometeram crimes.

A visão de Mortellite é compartilhada com outros agricultores. “Eles estão preocupados com a possibilidade de não terem pessoas suficientes”, disse Tim Wetherbee, presidente do Conselho de Aconselhamento Industrial de Blueberry de New Jersey e gerente de vendas da Diamond Blueberry. “A cada ano que passa fica mais difícil montar uma turma de colhedores”.

Conforme o Departamento de Agricultura, cerca de 50% dos boias-frias não possuem autorização legal para trabalhar nos EUA, enquanto as ONGs calculam que o índice possa ultrapassar 60%.