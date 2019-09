Crise: Pier 1 Imports fechará 70 lojas

A empresa sofreu o prejuízo de US$ 100.6 milhões no segundo trimestre de 2019

A rede de lojas Pier 1Imports fechará 70 lojas antes do final do ano fiscal e esse número poderá aumentar, informou o presidente interino da companhia. Quando perguntado que filiais específicas em New Jersey estão em risco, ele não respondeu.

A empresa varejista de produtos para o lar sofreu a perda líquida de US$ 100.6 milhões no segundo trimestre, conforme um relatório. Em 2019, já foram fechadas 22 lojas da Pier 1 Imports.

“Nós não somos capazes de atingir os nossos objetivos de atuação, venda, reduções de ocupação e outros custos, portanto, fecharemos 15% do nosso portfólio”, informou Cheryl Bachelder, CEO da empresa, conforme o website Seeking Alpha.

A Pier 1 Imports, com sede no Texas e especializada em mobília e decoração, possui 951 filiais nos EUA, sendo 29 delas localizadas em New Jersey.